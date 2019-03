El Gin de Maó augmenta un 15 % la seva comercialització respecte de 2017

Les vendes de les quatre begudes espirituoses amb indicació geogràfica de les Illes Balears varen augmentar un 2,7 % l’any passat respecte de 2017, segons les dades recopilades per l’Institut de Qualitat Agroalimentària, ens adscrit a la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia.



En total, es varen comercialitzar 2.042.250 litres d’Herbes de Mallorca, Gin de Maó, Herbes Eivissenques i Palo de Mallorca per un import total de 15.118.591 €. Aquests resultats han estat possibles gràcies, sobretot, a l’increment de les vendes del Gin de Maó (+14,9 %) i de les Herbes Eivissenques (+6,38 %). En canvi, Herbes de Mallorca va registrar una caiguda del 2,03 % i el Palo, d’un 0,98 %.



Herbes de Mallorca continua sent, amb diferència, la marca més venuda de les quatre, amb el 56,11 % de les vendes. A continuació, Herbes Eivissenques (25,94 %) i Gin de Maó (15,56 %). El Palo aporta el 2,40 % de les vendes d’aquest sector.



El mercat preferent d’aquests productes continua sent el balear, en què es registra el 69,05 % de les vendes. A continuació, la Unió Europea (UE), amb un 22,83 %; l’Estat espanyol, amb un 4,81 %, i tercers països, amb un 3,31 %. En aquest sentit, cal destacar que les exportacions a la UE s’han incrementat un 2,5 % el darrer any.

