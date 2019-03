Vulcano vuelve al trabajo con una sonrisa pero sin planes de futuro

Con buenas caras, sonrisas y por fin tranquilidad tras muchos meses han vuelto este lunes al trabajo los trabajadores del astillero Vulcano, en Vigo, en donde los trabajadores han retomado la construcción del ferry encargado por la armadora Armas. Según Nicolás Sangabriel, presidente del Comité de Empresa, "al menos temporalmente hoy estamos tomando el día con ilusión, con alegría con buen humor y hoy también las empresas auxiliares se incorporaron con personal, o sea que estamos ya en modo trabajo".

Un trabajo que la plantilla recibe de buen gusto, aunque sabiendo que el futuro del astillero sigue en el aire, por lo que piden a la Xunta y a todo el que pueda que eche una mano para cerrar contratos que, por alguna razón que no se explican, la dirección no es capaz de cerrar. Explica San Gabriel en los micrófonos de Radio Vigo que "vamos a necesitar que las administraciones se implique porque ahora mismo no tenemos ningún contrato a la vista y probablemente el desenlace sea que entremos en liquidación, cierre, quiebra o la continuidad, no lo sé, pero vamos a necesitar toda la ayuda posible para que la actividad de este astillero siga siendo hacer barcos". Preguntado sobre porqué Vulcano no consigue contratos cuando el resto de astilleros de la Ría de Vigo sí que tienen carga de trabajo, Sangabriel asegura no tener la respuesta, que sólo puede paortar la dirección de la empresa y reconoce que "es un momento muy boyante para la construcción naval, excepto para Vulcano, pero esa clave sólo la conoce la dirección".