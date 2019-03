Así fue la increíble improvisación de Jordi García en Hoy por Hoy Lanzarote

Jordi García es de Teguise y cautivó a todo el mundo en el famoso concurso de televisión Got Talent. El pasado viernes contó su historia en SER Lanzarote. Su vida no ha sido fácil, Jordi estuvo varios años en prisión y ahora la vida le ha dado una segunda oportunidad. Su hermano se hizo pasar por él durante meses para que el jurado de Got Talent valorara su talento. "Si es por mí no lo hubiera hecho", cuenta García, desmotivado por las dificultades que ha atravesado en la vida.

Sin embargo, su talento para la improvisación cautivó al jurado y arrancó el aplauso de todo el público en el famoso concurso de televisión Got Talent. "Me jodieron la cabeza", explica Jordi, que comenzó su improvisación haciendo referencia a las dificultades que atravesó en la cárcel. Sin embargo, "eso forma parte del pasado", explica Jordi. La vida le está dando una segunda oportunidad gracias a su talento.

Aunque sigue teniendo dificultades, Jordi asegura que está muy contento con lo que le está pasando y su hermano también. Ahora busca oportunidades para actuar y salir adelante aprovechando su talento y el empuje que le ha dado el concurso de televisión. Una muestra de ese talento la ofreció en SER Lanzarote el pasado viernes, durante el Club de la Radio en Hoy por Hoy, improvisando en directo un ritmo funky. "La música me sirve para evadirme", explica Jordi. Conoce su historia completa aquí: