Las Palmas estalla en contra de los árbitros: "no se nos respeta"

El secretario técnico de la UD Las Palmas, Toni Otero, y el defensa central Juan Cala estallaron tras el encuentro que los amarillos empataron ante el Granada al considerar que existen reiterados errores arbitrales en contra del equipo grancanario.

El defensa central Juan Cala se mostró contrariado por el empate ante el Granada puesto que considera que “las dos primeras faltas nuestras son tarjetas, a ellos se las aguantan, y eso que nuestras faltas no fueron mucho más agresivas que las de ellos” lamenta. “No se le puede hablar a los árbitros tampoco”, continúa, por lo que “o damos un golpe sobre la mesa como club, o se nos va a hacer muy difícil; después que se analice si la plantilla era la idónea o no, pero es que son cerca de 15 puntos los que no tenemos por errores arbitrales. Hicimos un partido muy bueno y también nos tienen que quitar”.

Entiende que “si hacemos balance llevamos más de 15 puntos menos por estas situaciones”, algo que a su entender “no está bien”. “Entiendo que estás en una isla aislado y que parece que no se nos escucha” denuncia, pero “ya está bien. Yo no soy de aquí, y esto no me había pasado nunca en otros equipos; lo llevo diciendo desde la jornada 5, no se nos respeta”. “Hay mucho dinero en juego y muchos sentimientos y lo que no puede pasar es lo que pasa: dos penaltis que no nos pitan, Almería, Tenerife, Mallorca… La verdad que uno ya no sabe cómo actuar porque hace dos semanas me expulsan por decir que me estoy jugando la vida. Se debe poner el foco en nuestra institución y ver que nos han perjudicado”.

Tiene claro que existe “un doble rasero con nosotros; parece que hay algo en contra de la UD, que no quieren que Las Palmas suba Tenemos que levantar todo el mundo la voz en todos los estamentos”, dijo en los medios de la entidad.

También mostró su malestar el secretario técnico, Tonio Otero, al entender que “el equipo mereció más. Todos tenemos que valorar el partido y espero que los colegiados hagan la suya. Es triste que en una Liga como esta pasen cosas como las que nos están pasando. No sé lo que me costará esto, pero algo tenemos que parar”, comentó.

“No es una queja, es una realidad”, amplió, por lo que entiende que “cada uno debe valorar su partido y su actuación, pero es una pena que un equipo que ha merecido ganar no lo haga por situaciones que uno no puede controlar. Y no es un día, está pasando más veces porque es evidente que hay una parte que no podemos controlar”.

Opina que “el penalti no pitado es clarísimo y habría sido penalti y expulsión. Nuestro defensa Aythami tiene un ojo morado por un codazo premeditado.”. A pesar de las quejas arbitrales cree que “tenemos las mismas ilusiones que el primer día y las mismas ganas de sacar esto adelante”.