Juanjo Rodríguez: "Debemos ser infinitamente más contundentes"

Con 2-1 en el marcador todo parecía encaminado a lograr la segunda victoria consecutiva del conjunto auriverde. Sin embargo, un error a la hora de defender una jugada de estrategia sirvió al CD Villacañas para lograr la igualada en un partido en el que no hizo prácticamente nada. Juanjo Rodríguez comparecía en rueda de prensa visiblemente enfadado con lo acontecido aunque seguía insistiendo en que cada semana las cosas cambian y el de ayer puede convertirse en un punto valioso.

Valoración del empate: “Ahora mismo la valoración es negativa por cómo se produce. Los equipos descienden por este tipo de cosas ya que si no somos capaces de defender ese tipo de acciones, teniendo en cuenta lo que nos cuesta hacer un gol, es muy difícil”.

Desgaste: “Este tipo de situaciones desgastan porque lo mismo que falta arriba en cuanto a eficacia, atrás son cosas que son muy difícilmente entrenables porque son acciones puntuales del partido que por mucho que las prepares durante la semana si luego llegas al partido y no eres contundente, te pasa lo de hoy”.

Más ocasiones que el rival: “Yo empiezo a estar cansado ya de eso. No vale con generar más que el rival, no vale con dar mejores sensaciones ni con trabajar más que el rival. Lo que hay que hacer es ganar ya, no hay más”.

Poco peligro del rival: “Ellos se han acercado al área tanto como nosotros les hemos dejado acercarse. No sé por qué cada vez que hacemos un gol, damos diez pasos para atrás y nos hundimos en nuestra área. Nosotros tenemos que vivir en campo contrario, lejos de nuestra área porque falta contundencia en los rechaces, así que cuanto más lejos estemos, menos peligro correremos”.

Problemas en defensa: “La verdad es que cuando defendemos en nuestro campo, lo hacemos bien. La gente es responsable, tiene sus marcas y trabaja muy bien en la defensa zonal. El problema viene en las segundas jugadas, que damos segundas opciones y eso es lo que hay que corregir”.

Valoración del partido de Marc Soldat: “Ha hecho muy buen trabajo, especialmente en el primer tiempo. La idea era que sus centrales jugaran sin una referencia clara, que nosotros llegáramos desde segunda línea a las espaldas. Además, hemos aprovechado su movilidad porque puede caer a banda y luego tiene muy buena zurda”.

Fallos en las áreas: “El fútbol está muy globalizado y todos los rivales nos conocen perfectamente. Saben que no tienen que exponer absolutamente nada y que tienen que esperar a que haya alguna acción aislada en nuestra área para poder sobrevivir. Todos los goles que hemos encajado vienen de acciones de segundas jugadas, de rechaces, de pérdidas en nuestro campo por falta de contundencia, errores en la entrega al portero… un montón de situaciones que no te puedes permitir cuando estás abajo. Estando como estamos, debemos ser infinitamente más contundentes”.

Mejorar en defensa: “Nosotros tenemos que tener claro que no hay ninguna necesidad de agradar a nadie. Si pitan al equipo porque pegamos cuatro pelotazos me están pitando a mí y yo tengo mochila para que me critiquen. A mí no me importa que lo hagan y es más, me gusta que así sea porque me motiva. Yo trabajo para que un día lleguen 50.000 personas y me insulten en un estadio, y me digan “Juanjo vete ya”. Sería una muy buena señal que hubiera tantas personas gritando mi nombre, y esa presión se la quiero quitar al futbolista”.

Disfrutar defendiendo: “Lo bueno que tenemos es que la gente está siendo muy receptiva a la contundencia defensiva, lo que debería motivarnos aún más a disfrutar defendiendo. Debemos ser conscientes de que los partidos duran 95 minutos”.