Capa ve a Aduriz "ya para entrar" en el equipo

Ander Capa, jugador que casi seguro reaparecerá en Montilivi tras superar la lesión muscular que le tuvo de baja los tres últimos partidos del Athletic Club, tiene claro que "una de las claves" para que lograr un buen resultado el viernes en la visita al Girona será "parar a (Cristhian) Stuani".

"Una de las claves es parar a Stuani, tenerle fuera del área porque es un rematador, un killer del área. Cuanto menos esté en el área mejor para nosotros", dijo Capa sobre el ariete uruguayo, el tercer máximo goleador en LaLiga con 16 tantos marcados.

Capa avanzó que el viernes espera "un Girona más o menos similar" al de la primera vuelta en San Mamés, en el debut liguero de Gaizka Garitano en el banquillo bilbaíno, y adelantó que el Athletic intentará también "un partido similar" al de entonces.

Un choque en el que los 'leones' fueron muy superiores a su rival durante los 90 minutos, pero que no ganaron hasta que en el descuento Aritz Aduriz transformó 'a lo Panenka' un penalti discutido de Jonas Ramalho a Iker Muniain.

Sobre el de Eusebio Sacristán, apuntó que es un equipo que "juega tres centrales y dos carrileros e intenta jugar el balón desde atrás", ante el que buscarán "jugar por fuera, que es donde menos gente tienen" y "no equivocarse jugando por dentro".

Capa no quiere "fijarse" en el bajo rendimiento del Girona en casa, solo dos victorias en 14 partidos, ya que "los datos están para romperlos", pero sí avisó que los para los de Garitano "cualquier campo es propicio para sumar los tres puntos".

En ese sentido, recordó que en la última jornada, "ante el Atlético de Madrid", al que ganó 2-0 en San Mamés, "ya se vio de lo que es capaz este Athletic".

Un equipo que pasó de verse en puestos de descenso con Eduardo Berizzo tras la jornada 14 a acercarse a los puestos europeos, que tiene a seis puntos, después de otros 14 partidos con Garitano.

A pesar de ello, Capa cree que lo que ha que hacer es centrarse "en el próximo partido, que es ante el Girona", e intentar sumar el mayor número de puntos posible". "Techo no hay, pero tampoco nos fijamos ni hacia arriba ni hacia abajo", resumió el planteamiento del conjunto bilbaíno.

En lo personal, el lateral derecho titular del Athletic se congratuló de haber superado su lesión muscular y de verse "al 100 por cien" para "competir" ya "esta semana".

"Estar lesionado no me ha tocado hasta ahora y la verdad es que es muy aburrido. Fue una pena porque era cuando mejor me encontraba, pero ahora mismo me encuentro muy bien y ya estoy al 100 por cien para competir esta semana", apuntó.

Capa desveló también que prefiere "jugar de lateral", donde se ubica en los últimos años, "que de extremo", donde inició su carrera, ya que ahora ve "el fútbol de cara" y puede "sorprender con las llegadas por banda", mientras que "más adelantado ves el fútbol de espaldas".