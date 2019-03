Categorías inferiores

Barbosa se ha reencontrado con los goles las últimas jornadas con tres tantos, contando mucho en el esquema que propone Aitor Larrazabal. "Estamos bien y esperamos meternos en el playoff de ascenso", lanza el extremo madrileño, que paladea su primera experiencia lejos de Madrid.

En su hoja de servicios, pese a sus todavía 25 años, cuenta con sus pasos por Fuenlabrada, Griñón, Tudelano, Rayo Majadahonda, Mora FC, Illescas y Navalcarnero. El director deportivo fabril, Iñaki Zurimendi, fue quien le reclutó: "Me pareció un buen equipo para salir de casa y la verdad estoy muy contento", lanza Barbosa, un extremo de talento y vertical.

Juanfran García viene más para jugar de extremo en el equipo de Ezequiel Loza, con la mente puesta en el anhelando ascenso a Segunda B. "Me vino la oportunidad de jugar en el Portu y aquí estoy. Llevo sólo una semena, el otro día no pude debutar, pero la gente de La Florida ya me conocía y me daba ánimos.

Me están tratando mejor que en ningún equipo", se sincera el jugador alicantino, con experiencia acreditada además de el Inter Bakú, en Benidorm, Ontiyent, La Nucía, Castellón y San Sebastián de los Reyes. En Azerbaiyán se integró perfectamente en sus cuatro años: "Lo pasé mal sólo al principio, que no sabía ni ruso ni inglés", desliza quien jugara en San Mamés ante el Athletic en Europa League cruzándose en banda con De Marcos y Susaeta.