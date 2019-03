Un menor gasta 6.000 euros en internet con el número de la tarjeta de la vecina

Una mujer de 61 años con domicilio en Burgos, presentó a principios de marzo una denuncia en la Comisaría Provincial de Policía Nacional por varias operaciones fraudulentas y no autorizadas por ella en las que se habían realizado compras a través de internet con cargo a su tarjeta de crédito, por un valor superior a los 6.000 euros. La denunciante manifestó en su denuncia que no le habían sustraído la tarjeta ni tampoco la había extraviado, aunque en ese momento no recordaba que el mes anterior había extraviado dichos documentos y que se los había devuelto un vecino del inmueble tras encontrarlos tirados en el portal.

En el transcurso de la investigación se personaron en dependencias policiales unos padres junto a su hijo menor de edad para informar que habían descubierto que su hijo, a través de aplicaciones instaladas en los móviles de sus progenitores, había llevado a cabo numerosas compras de videojuegos y de un teléfono móvil de alta gama. Según su relato se percataron de los hechos al recibir en su domicilio el envío del teléfono móvil, preguntando al menor por la procedencia del terminal, quién confesó haber utilizado la numeración de la tarjeta de crédito de una vecina para realizar las compras. Al parecer, el menor se encontró la tarjeta junto con el DNI de la denunciante tirados en el portal de la finca pero no pudieron devolverlo hasta pasados unos días ya que la mujer se encontraba ausente del domicilio, siendo el menor el que se ofreció para entregar la documentación, no sin antes tomar nota de la numeración de la tarjeta. Dado que el menor es inimputable penalmente, los padres deberán responder por la legislación civil y asumir los costes económicos estafados por su hijo.