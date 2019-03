La ciudad de Granada es por primera vez sede del Foro de la Economía del Agua, que se ha consolidado como el encuentro internacional más importante para abordar los retos del sector. En esta ocasión, según ha explicado el alcalde, la jornada está centrada en las oportunidades que genera la economía circular para el desarrollo, con especial atención a las circunstancias particulares que afectan a la gestión del agua y su sostenibilidad, tanto en Granada como en Andalucía.

En este sentido, el alcalde ha señalado que "no es casualidad que este foro de carácter internacional se celebre en Granada", ya que, en su opinión la ciudad es un "modelo de éxito" en la gestión del agua en un espacio urbano en la que se ha logrado la autosuficiencia energética. "Ahora mismo somos el referente a nivel mundial en el marco de la economía circular en la gestión del agua. Hemos sido capaces de transformar lo que era una depuradora para convertirla en una biofactoría, en la que hemos logrado el residuo cero y la reutilización del 100 por ciento del agua tratada. Un modelo en que no necesitamos suministro de energía, ya que se genera más de la demanda".

Tras incidir en el compromiso "de toda la sociedad para que nuestros hijos puedan seguir disfrutando del agua en el futuro", el primer edil ha destacado la apuesta del actual equipo municipal de gobierno para que este bien público "uno de nuestros recursos más valioso, más escaso y más importante, sea accesible a todas las personas, independientemente de su condición socioeconómica". En su opinión, este trabajo sitúa a Granada "bajo la atención de muchos países de la OCDE, que entienden que tenemos el modelo más acertado en el desarrollo del agua".

Además de con la participación del alcalde y presidente de la empresa municipal Emasagra, Francisco Cuenca, cuya intervención ha versado sobre la economía circular como estrategia clave para el desarrollo local, el Foro ha contado en su décima edición con, entre otros expertos, representantes de la Junta de Andalucía, el Ministerio para la Transición Ecológica y la OCDE.

Así, el evento, que se desarrolla esta mañana entre las 9,15 horas hasta las 14,30 horas en el Centro Lorca, ha sido inaugurado por la vicerrectora de la responsabilidad social, igualdad e inclusión de la Universidad de Granada, Teresa Ortega. La jornada ha contado también con el ex presidente del Parlamento Europeo Enrique Barón y con Octavi Quintana, director de la Fundación Prima (Partnershipo for Research an Innovation in the Mediterranean Area), organismo auspiciado por la Comisión Europea.

Otro de los puntos clave que se abordan, es la garantía en la prestación de servicios urbanos del agua, con una especial referencia al saneamiento, y sobre el que reflexionarán en profundidad los catedráticos de derecho administrativo Estanislao Arana y José Esteve.

Con el fin de dotar al debate de la economía circular y el agua de una perspectiva autonómica y nacional, el Foro cuenta con la presencia del director general de planificación de recursos hídricos de la Junta de Andalucía, Fernando Delgado, y el coordinador de área de la dirección general de agua del Ministerio para la Transición Ecológica, Fernando Magdaleno, así como el presidente de la Asociación Española de Reutilización Sostenible de Agua, Rafael Mujeriego.

El encuentro aborda también el papel del agua en la economía circular desde una perspectiva global, para lo que contará con el director académico del Foro de la Economía del Agua, Gonzalo Delacámara, asesor para políticas de agua de la Comisión Europea y el Banco Mundial y con la coordinadora del programa de Ciudades y Economía Circular de la OCDE, Oriana Romano, que explicará por qué la OCDE ha elegido a Granada como ejemplo en la gestión de agua.

Auspiciada por la Universidad de Alcalá para promover un espacio de reflexión y diálogo sobre el agua en España, el Foro cuenta también cuenta con la participación de la Universidad de Granada y con la colaboración de Caixabank y la editorial McGraw-Hill.

El alcalde, quien ha recordado que Granada ha recibido el reconocimiento de Naciones Unidad por su proceso de economía circular, ha concluido que la ciudadanía tiene motivos para sentirse orgullosa "del trabajo que estamos haciendo en pro de la calidad de vida, la calidad del aire y la gestión de un bien tan precioso y tan preciado como es el agua".