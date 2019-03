Inauguraciones, mentiras e ITI

Vuelvo a denunciar, una y otra vez, las veces que haga falta, la actitud irresponsable e irrespetuosa de Mamen Sánchez hacia los jerezanos. Intenta tomarnos el pelo, pero tontos no somos, y sabemos que en estos cuatro años no ha hecho nada por Jerez. Ahora viene a rasgarse las vestiduras e inaugura el estanque del Mamelon, que encontró en perfecto estado y que por su incapacidad y dejadez ha criado hasta culebras. Para colmo de males, la alcaldesa se está saltando a la torera la Ley Electoral e inaugura 'piscinas' en periodo en los que la ley explícitamente lo prohíbe. No se si esto es casual o estaba perfectamente estudiado para mantener la atención desviada en lo referente a la pérdida del Centro del Motor anunciado a bombo y platillo para abril de 2019, enterándonos hace un par de días que no había proyecto ni nada que se le pareciera. Jerez pierde 5 millones de euros de los fondos europeos ITI y esta señora se queda tan tranquila inaugurando su fuente con piratas incluidos.

Señora Sánchez, en dos meses hacer lo que no hizo en cuatro años es como el estudiante que no ha hecho nada a lo largo del curso y en junio quiere sacarlo todo. Luego vendrán los lamentos.