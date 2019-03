Elly Barnes creadora del programa Aulas Amigables con el colectivo LGTB+ visita el Campus de Palencia

La fundadora y directora ejecutiva de la organización “Educate and Celebrate", Elly Barnes, que trabaja en la creación de Centros educativos amigables con el colectivo LGTB+ impartirá el próximo viernes, 29 de marzo, una clase docente a estudiantes del Campus de la Universidad de Valladolid en Palencia.

Una actividad que se enmarca dentro de la visita que realizará a Palencia durante el jueves 28 y el viernes 29, donde además del encuentro con los estudiantes universitarios celebrará una reunión con Equipos Directivos de centros escolares en el Salón de Actos del Centro Superior de Formación del Profesorado-CFIE de Palencia (jueves 28 a las 12,00 horas); e impartirá una conferencia en la Casa Junco sobre su libro “How To Transform Schools into an LGBT+Friendly Place: A Practical Guide for nursery, primary and secondary teachers" (2018) en el que reúne todas las investigaciones llevadas a cabo desde la puesta en marcha de su programa Educate & Celebrate.

La visita finalizará el viernes tras la presentación del Programa Espacios CERO en el primer logo de la planta sótano del Edificio D del Campus de Palencia.

El trabajo de esta maestra de música para erradicar la homofobia de las aulas le ha valido premios tan prestigiosos como la Orden del Imperio Británico en 2016 por su contribución a la educación; el premio Activista del Año de la revista Diva en 2018; y el puesto nº1 en el año 2011, de la lista The Independent On Sunday Pink List, iniciativa lanzada en el año 2000 por el diario The Independent para premiar y reconocer a aquellas personas que trabajan en pro del colectivo LGTB+.