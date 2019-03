El PSOE pide que se paralice la amortización de 26 plazas docentes en Palencia

El PSOE defenderá en las Cortes un Proposición no de Ley para que se paralice la decisión de la Consejería de Educación que prevé la amortización de un total de 26 plazas de docentes en la provincia de Palencia. De ellas 20 son en centros del medio rural y 6 en centros de la capital de la provincia, alertan además de la posibilidad de desaparición del Instituto de Cervera de Pisuerga de seguir adelante con esta medida.

la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León ha acordado a partir del curso 2018-2019 amortizar 26 plazas de docentes en el conjunto de la provincia de Palencia repartidas de la siguiente manera, 14 en Infantil y Primaria, 12 son en la zona rural, 2 en la capital. 5 supresiones en Secundaria que son todas en la zona rural y 7 en Formación Profesional, 3 en la zona rural, 4 en la capital.

Especialmente grave es la amortización de 2 plazas en el IESO Montaña Palentina de Cervera de Pisuerga que ha motivado las quejas del AMPA del centro así como del Ayuntamiento y la propia sociedad Cerverana que ve peligrar la continuidad del Instituto en la localidad norteña.

Para los socialistas no es admisible la aplicación de estos recortes, y en concreto los referentes a la Educación Pública que ahora pretende aplicar la Junta en la Provincia de Palencia. No se pude retener población, no se puede luchar contra la disminución constante de habitantes si desde la principal Administración competente en los servicios que se prestan a los ciudadanos se siguen disminuyendo los mismos. Por ello piden la paralización inmediata de esta medida.