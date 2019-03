Sí, es tu momento, el tuyo, el mío también, es nuestro momento de hablar, no sólo de escuchar lo que nos quieran contar los partidos políticos, que además sólo lo centran en líderes/candidatos (porque candidatas hay pocas), digo que sólo hablan ellos y claro hablan de lo que quieren, pero es nuestro momento y vamos a hablar.

Yo quiero que se hable en concreto, del paro y de la precariedad. De las condiciones de trabajo. Del respeto a los convenios colectivos y a las categorías profesionales. De los salarios. De las horas, de la jornada laboral, de los excesos de horas sin pagar y sin descansar. De la conciliación y de la falta de medidas. De por qué no se contrata mujeres en determinadas empresas, categorías o profesiones. De las condiciones de trabajo, de salud laboral.

Todos y todas conocemos casos a diario de estos incumplimientos y los comentamos con la familia, con los amigos, pero ¿hemos oído alguna propuesta para terminar con este comportamiento?. Desde que yo conozco el mundo laboral, se ha producido una prepotencia empresarial, una supremacía, se ha roto el pequeño equilibrio y respeto que teníamos en la década de los 90. “Está de moda” en todas las empresas grandes, medianas o pequeñas, se practica casi de forma generalizada los incumplimientos de la legalidad.

Se perjudica, se oprime a la persona trabajadora. Sí, y lo más triste es que no está relacionado con la mala situación económica de las empresas, se practica así como parte del negocio, saben que no hay suficientes inspecciones y que si las hay no actúan con suficiente incidencia, además sienten el privilegio de la inmunidad ya que en el supuesto de que “los pillen”, les sale más rentable recurrir la multa, que hacer las cosas bien y cumplir con la legalidad.

Cuántos contratos temporales deberían ser fijos, cuántos contratos a tiempo parcial son de jornada completa, cuántos “falsos” autónomos que deberían ser personal de las empresas, cuántos convenios que no se aplican, cuántas categorías en fraude de ley, cuántos y cuántos excesos de jornada y horas extras que podrían ser puestos de trabajo… y así interminable.

Es el momento de que hablemos de estos problemas, es el momento de que les digamos a los partidos políticos lo que tienen que escuchar.