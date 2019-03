Posac se presentará a los próximos comicios bajo las siglas de Candidatura Independiente

El actual concejal en el Ayuntamiento de Peñafiel, José Luis Posac, ha movido ficha y después de su salida del grupo IU Toma La Palabra, ha anunciado que se presentará a las elecciones municipales del 26 de mayo bajo las siglas de Candidatura Independiente.

“Me presento con mucha ilusión”, matiza Posac, mientras explica que se siente “acompañado” por el resto de nombres de la lista que había elaborado para las elecciones con IU.

El candidato asegura que Toma La Palabra no había visto bien el trabajo realizado por lo que le anunciaron que no contaban con él para los próximos comicios.

Posac aclara que no va a permitir que “desde Valladolid me digan lo que tengo que hacer” y acusa a la plataforma de no interesarse en cuatro años por los problemas de Peñafiel y que venga ahora a “por sus votos”.

El candidato asegura que ha mantenido varios encuentros con estas nuevas siglas y fruto de ellos ha tomado la decisión de intentar seguir trabajando por Peñafiel, mientras explicaba que dos de los concejales que se presentaron por estas siglas ya han hecho movimientos políticas y “están ahora en Ciudadanos”.