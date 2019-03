Más Reñones

Rodrigo Reñones seguirá la próxima temporada dirigiendo al equipo del DS Blendio Sinfín de Liga Asobal, después de que el técnico santanderino haya cerrado un acuerdo con el presidente del club, Servando Revuelta, para renovar su actual contrato. La próxima campaña será la novena de Reñones en el banquillo del Sinfín, al que accedió directamente desde la cancha de juego, ya que jugó los tres últimos años de su carrera como jugador en el Sinfín.

Reñones, de 45 años, hizo la mayoría de su carrera deportiva como jugador del Grupo Deportivo Teka/Club Balonmano Cantabria, en el que ganó todos los títulos nacionale e internacionales y fue su emblemático capitán en los últimos años de andadura del club. Tras la traumática desaparición del equipo más laureado del deporte cántabro, no dudo en sumarse al proyecto del Balonmano Sinfín cuando recibió la llamada de Servando Revuelta.

El técnico, fiel a su estilo no tardó demasiado en dar el sí a la oferta que le presentaban el presidente del club y el director deportivo e hijo del presidente, también Servando Revuelta: "la reunión duró cinco minutos y nos sobraron cuatro. Yo soy un hombre de club y me fio de las personas. Si el presidente me dice que no hay más dinero, yo lo acepto y firmo el contrato".

La renovación llega, tras cuatro derrotas consecutivas, es verdad, pero en la mejor campaña de la historia del equipo santanderino. Más mérito tuvo por ambas partes la renovación que acordaron hace dos años, justo tras descender de categoría. Aquella decisión, arriesgada probablemente, tuvo premio, ya que ascendieron a la primera a Liga Asobal y este año han asegurado la permanencia con media temporada por delante. El plan de Reñones y los 'Servandos' es que el núcleo duro de la plantilla también continúe una temporada más, por lo menos.