Lo Celso: "Estoy disfrutando, no sé mañana qué pasará"

En una entrevista concedida a France Football, el mediapunta argentino se encuentra especialmente contento por la faceta goleadora que ha descubierto esta temporada. "Siempre trato de centrarme en lo grupal, que es ayudar al equipo y si es haciendo goles, bienvenido sea. Todavía quedan muchos partidos y esperemos seguir por este camino. El sistema colectivo ayuda. Me ha tocado convertir en momentos importantes y eso a uno lo hace sentirse lleno. Sabía que venía a un club con una gran idea de juego, que venía creciendo rápido y mucho. No me imaginaba convertir la cantidad de goles que llevo, pero con trabajo y sacrifico las cosas llegan solas", afirmó el rosarino para terminar hablando de su futuro: "Estoy aquí, disfrutando… No sé mañana qué pasará. Trato de disfrutar el momento. Esto pasa rápido. Si estás en un lugar pensando en otra cosa no es bueno para nadie. Ya veremos qué pasa mañana. Faltan muchos partidos, tenemos grandes cosas por jugar y estoy centrado en dar lo mejor. Soy joven, obviamente me queda camino por recorrer. El objetivo es terminar lo más arriba posible con el Betis y ya veremos qué va pasando a medida que pasa el tiempo".

