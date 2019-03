El guitarrista valenciano que pudo destronar a Queen

A finales del verano de 1974, en las oficinas de la discográfica EMI en Londres, las mismas en las que los Beatles posaron para las portadas de los legendarios discos recopilatorios rojo y azul, tuvo lugar una reunión en la que bien pudo haber cambiado buena parte de la historia de la música de los 70. En su despacho, el jefe de A&R de la EMI, Joop Visser, había citado al joven guitarrista y compositor valenciano Eduardo Bort, quien le había llevado las cintas del que iba a ser su debut discográfico. El encuentro había sido propiciado por una amiga común, la ejecutiva Judith Wardle.

Eduardo Bort en el Festival de Ademuz (1975) / www.eduardobort.es

El valenciano Eduardo Bort era ya un músico con experiencia, había militado en diversas formaciones en los sesenta como Los Exciters, Los Bodgies o La Oveja Negra, y se había instalado entre París, Londres y Suiza con Out, una banda en la que cantaba Jean François Pernaud, heredero del imperio de la firma de anís francesa y con quienes grabó un disco que nunca vio la luz. Había adquirido enorme experiencia en diversos estudios de grabación europeos. A principios del 74, registró en los estudios madrileños Audiofilm un disco que iba a resultar histórico y que asombró a los propios técnicos de sonido desde que empezaron a descargar sintetizadores y otros instrumentos raramente vistos en aquella España dominada por cantautores y baladistas. Se estaba gestando la más importante edición de la psicodelia y el rock progresivo español. Solo faltaba un sello que lo lanzara, preferiblemente desde un país que entendiera este tipo de sonidos vanguardistas.

Por su parte, el holandés Joop Visser pasaría a la historia como el hombre que fichó a Queen para la EMI. Y lo hizo sin excesivo entusiasmo, nunca fue devoto de la banda de Freddie Mercury, le parecían demasiado heavys, pero confiaba en que relevaran a Deep Purple, cuyo cantante, Ian Gillan acababa de abandonar el grupo, dejando en el aire su continuidad. Además, el primer disco de Queen tuvo desigual crítica y aceptables ventas, pero lejos de lo que estaba por llegar, y lo cierto es que Visser no estaba del todo convencido de que triunfaran. Amante del jazz y el blues, aquella grabación que estaba escuchando aquel día en su despacho con el propio Eduardo Bort, le pareció mucho más atractiva y con enormes posibilidades de lanzamiento internacional, siguiendo la estela de bandas como Yes. Así lo recuerda el propio Eduardo Bort: “Tras las presentaciones, Joop colocó la cinta en un magnetofón Revox. No paró hasta oír absolutamente todo lo que había grabado, casi una hora. Al final se sentó y preguntó por el guitarrista, el compositor y la grabación. Por fin se levantó, me tendió la mano felicitándome y dijo: ‘Tenéis que venir a Inglaterra y vivir aquí tres meses que es el tiempo que necesito para arreglar vuestra situación legal. Tú, Eduardo, habla con tu gente y convénceles para que vengan. Hay que buscar un teclista inglés, también buscaremos un cantante. Para otoño ya seréis residentes y a finales de año o principios del 75, la EMI os lanzará desde Inglaterra a lo grande.” Seguramente a Joop Visser se le antojó que el proyecto que le había presentado Eduardo Bort podría tener más recorrido que el de Queen.

Carteles de conciertos de Eduardo Bort en Japón y su reciente homenaje en Valencia / www.eduardobort.es /Generalitat Valenciana

Pero Eduardo Bort se encontró con la negativa de su banda, compuesta por músicos valencianos, a trasladarse a vivir a Londres. El propio Eduardo, ya con familia, tenía muchas dudas. Y nunca contestó a la propuesta de Joop Visser. Este, a su vez, fue despedido de la EMI, justo un año antes de que Queen asombraran al planeta con Bohemian Rapsody. El lanzamiento internacional de Eduardo Bort quedó abortado.

Eduardo Bort, en Japón / www.eduardobort.es

De regreso a Madrid, Eduardo Bort decidió publicar su disco en solitario, bajo su propio nombre, y con Gong, subsello de Moviplay. El álbum, Eduardo Bort, ha pasado a la historia como la gran referencia del rock progresivo español, un bellísimo canto a la psicodelia, inspirado en Lovecraft y Lord Dunsany. Una de sus piezas, Pictures of Sadness, quedó en primer lugar en las votaciones telefónicas populares del programa musical European Pop Jury, que emitían varias emisoras de radio europeas, incluyendo Radio Carolina, con sus emisiones piratas desde un barco anclado en aguas internacionales frente a las costas inglesas. Pero aquí nadie se enteró, ni siquiera la discográfica. La edición original de su álbum debut es una de las referencias más buscadas por coleccionistas del mundo entero, no hace mucho se pagaron en eBay más de 2.000 dólares por una copia de ese disco, que ha reeditado Warner en 2014.

Eduardo Bort grabaría en 1985 su segundo álbum, Silvia, y desde entonces no ha dejado de actuar en diferentes países europeos, en Sudamérica y Japón. El pasado 22 de marzo, y con el apoyo de la Generalitat Valenciana, fue protagonista del Concierto Homenaje a Eduardo Bort, en el que compartió el escenario de un abarrotado Teatro Principal de Valencia con músicos y amigos como Jorge Pardo, Max Sunyer (Iceberg) o Miguel Galán (Medina Azahara).

Portada del primer álbum de Eduardo Bort / www.eduardobort.es

En cuanto a Joop Visser, la poca paciencia que la EMI tuvo con su trabajo quedó en evidencia cuando, a las pocas semanas de su despido, algunos de los fichajes que había hecho empezaron a hacer caja a lo grande. Y no solo por la eclosión mundial de Queen, sino porque también pocas semanas después de su despido, otra de las bandas que había reclutado, Cockney Rebel, el grupo de Steve Harley, llegó al número uno y vendió más de un millón de copias de su clásico Make me smile. En la EMI no le dieron ni las gracias.

Joop Visser siguió en la industria del disco trabajando como A&R para pequeñas discográficas, y especializándose en rastrear rarezas del jazz, el blues y el rock de los años cincuenta y sesenta. En la actualidad reside en Basildon (Essex), jubilado pero colaborando esporádicamente en el rescate de viejas grabaciones descatalogadas y sin derechos de autor.