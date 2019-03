Dani Romera: "Si marco el sábado no lo voy a celebrar"

No será un partido más para el cañaero en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Dani Romera, cedido en el Rayo Majadahonda, vivirá el próximo sábado un partido muy especial en su tierra, en su casa, en su querida Almería. El delantero almeriense, que pertenece al Cádiz, donde le quedan dos años de contrato con el club amarillo, tendrá a sus familia y a sus mejores amigos en la grada en el partido correspondiente a la jornada número 32 en el Campeonato Nacional de Liga.Ya tiene la cabeza en el partido en Almeríadespués de tener descanso el lunes.

El almeriense ha resaltado con LA VOZ y la Cadena SER el emotivo partido del sábado 30 de marzo en el Mediterráneo, que fue la casa de Dani Romera. El delantero almeriense vivirá el próximo sábado un partido emotivo en el Estado de los Juegos Mediterráneos: "Siempre me gusta jugar en mi tierra, en Almería y claro que será un partido muy especial para mi porque irá mi familia al Mediterráneo; estoy muy contento de volver allí para jugar en Almería ante el Almería", ha sido la primera reflexión del jugador almeriense del Rayo Majadahonda.

Goleador

Marcó el pasado domingo en el partido de la jornada 31 ante el Numancia: “Los goleadores vivimos de los goles y claro que estoy muy contento con el gol que hice el domingo en casa en un partido en el que todo nos salió muy bien, y se ganó 4-0 al equipo soriano. Cada día me encuentro mejor y más adaptado al equipo, más adaptado a los compañeros. Estoy muy contento en el Rayo Majadahonda desde que llegué”.

El futbolista cañaero llegó cedido en el mercado de invierno al Rayo Majadahonda procedente del Cádiz: “Estoy muy bien, aunque la verdad es que me costó un poco adaptarme al estilo de juego, pero cada día tengo mejores sensaciones en todos los sentidos. Soy feliz en el Rayo Majadahonda”, explica.

El gran Verza siempre lo tiene a su lado porque el ex del Almería sabe latín: “Hablamos mucho, y ya hemos comentado que el partido del próximo sábado será muy especial para nosotros dos. Nos estamos encontrando cada vez mejor en casa, pero fuera nos cuesta más. Iremos a Almería a por los tres puntos”.

Está viendo muy bien al Almería: “El otro día hice un gran partido ante el Deportivo, pudo ganar. Estoy muy contento que vaya bien porque hace años que no veía tan bien al equipo. Es importante que esta temporada no sufra y que vaya hacia arriba”.

¡Gol del Rayo Majadahonda en Almería el sábado!: “Ojalá pueda marcar, sobre todo por mi familia porque fui dos partidos al Mediterráneo y no pude jugar por circunstancias. Me haría mucha ilusión jugar en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Me debo al Rayo Majadahonda y espero marcar en Almería, aunque está claro que el Almería es el club de mi tierra y me gusta que gane”.

¿Celebraría su gol en Almería?: "Creo que no... me alegraría por mi y por mi familia que irá a verme, pero no lo celebraría”, responde.

También ha hablado de la afición del Almería: “Creo que en Almería lo hice bien porque lo di todo por el Almería; espero que me reciben bien”, aunque el cañaero no entiende los pitos para Puertas: “No entiendo los silbidos a Puertas porque él también lo dio todo en el Almería y lo único que pasó es que otro club lo llamó para seguir creciendo. Hay que reconocerle a Puertas que lo hizo bien en su etapa en el Almería. Como almeriense estoy encantado de ir a mi tierra para jugar. Le dedo todo al Almería, club al que le debo todo, me trataron muy bien y me gustaría que la gente me recibiera bien”.