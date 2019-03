Gómez Cavero presentará este jueves su candidatura a la Alcaldía de Cuenca

El médico y actual presidente del Liberbank Cuenca, Isidoro Gómez Cavero, presentará este jueves su candidatura a las elecciones municipales del 26 de mayo, a las que se concurrirá como independiente.

El acto de presentación ha sido convocado en el Hotel Torremangana este jueves a las diez de la mañana. El formato que utilizará Gómez Cavero para la cita electoral será el de una agrupación de electores, lo que implica la recogida de 1.500 firmas para hacer oficial la candidatura.

Fue en una entrevista en la SER en la que Gómez Cavero desveló su intención firme de presentarse a las elecciones a la alcaldía de la ciudad.

Vox ha utilizado una imagen de la ciudad ecuatoriana de Cuenca para ilustrar una convocatoria de su cabeza de lista al Congreso en la capital conquense.

Dentro de la campaña “Cañas por España”, que la formación de Santiago Abascal está desarrollando en distintos lugares del país, Vox ha difundido en redes sociales una imagen de su cabeza de lista al Congreso por la provincia de Cuenca, Iván Vélez, para una cita el jueves por la tarde en una cafetería de la capital conquense.

Sin embargo, el fondo elegido no ha sido el de la ciudad de las Casas Colgadas, sino el de Cuenca, en Ecuador. No ha sido el único error, ya que el nombre que aparece en la convocatoria no es el del candidato de Cuenca, sino el de José Manuel Menéndez, coordinador de la iniciativa “Cañas por España”.

La equivocación se ha difundido con rapidez por las redes sociales, y Vox ha retirado la convocatoria de sus redes sociales.