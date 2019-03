Vox convoca un acto en Cuenca capital con una imagen de Cuenca, en Ecuador

Vox ha utilizado una imagen de la ciudad ecuatoriana de Cuenca para ilustrar una convocatoria de su cabeza de lista al Congreso en la capital conquense.

Dentro de la campaña “Cañas por España”, que la formación de Santiago Abascal está desarrollando en distintos lugares del país, Vox ha difundido en redes sociales una imagen de su cabeza de lista al Congreso por la provincia de Cuenca, Iván Vélez, para una cita el jueves por la tarde en una cafetería de la capital conquense.

Sin embargo, el fondo elegido no ha sido el de la ciudad de las Casas Colgadas, sino el de Cuenca, en Ecuador. No ha sido el único error, ya que el nombre que aparece en la convocatoria no es el del candidato de Cuenca, sino el de José Manuel Menéndez, coordinador de la iniciativa “Cañas por España”.

La equivocación se ha difundido con rapidez, y Vox ha retirado la convocatoria de sus redes sociales.