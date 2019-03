"Me pidieron que fuera la voz de la España Vaciada en el Congreso"

Mª Ángeles Rosado, cabeza de cartel de Ciudadanos al Congreso de los Diputados por Guadalajara, ha explicado hoy en los micrófonos de SER Guadalajara los motivos que le han llevado a dar el salto desde la agricultura a la política, una de las novedades más destacadas de la pre-campaña en la provincia.

"Siempre me ha interesado la política pero nunca he formado parte de ningún partido y creía que no me iban a querer en ninguno por ser muy contestaria", ha asegurado. "Cuando ocurrió lo del Tweet, Ciudadanos ya se interesó por mí y ahora me han venido a buscar y me han pedido que lleve al Congreso la voz de la España Vaciada. Quieren que lo haga alguien que lo viva en sus propias carnes y estoy muy ilusionada con esa responsabilidad".

Precisamente ayer, Rosado recibió en su pueblo, Sayatón, la visita del líder de la formación naranja, Albert Rivera, que hizo anuncios relacionados con el mundo rural y, de forma especial, con las mujeres del campo.

A todos estos asuntos y algunos más se ha referido la candidata en la entrevista en Hoy por Hoy Guadalajara.