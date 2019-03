Desaconsejan aprobar los Planes Especiales de Terrazas de la 'zona'

Movilidad Urbana no autoriza la aprobación del Plan Especial de Terrazas para la 'Zona' porque un informe de Salud Ambiental no aclara si esta medida reduce o no el ruído. Este documento es fundamental para aprobar el plan y sin él está en duda la contiunidad de las terrazas de los bares, restaurantes y pubs de las calles Concepción, Caldereros, Parra, Mayor y Tejares.

El asunto se ha tratado este martes en la Comisión de Seguridad, Movilidad y Desarrollo Sostenible del Ayuntamiento de Albacete. El informe del técnico del Negociado de Movilidad "desaconseja desde un punto de vista jurídico que se dictaminen de forma favorable los Planes Especiales de Terrazas" en la 'zona', ya que "no se incluye un informe favorable del Servicio de Salud Ambiental". Es más, Movilidad echa en falta una "propuesta técnica que sea clara y precisa" sobre las medidas ambientales que hay que adoptar para aplicar estos planes.

Este informe concluye pidiendo a la Comisión que solicite a Salud Ambiental que aclare si informa favorable o desfavorablemente sobre la aprobación de los planes especiales. Recordamos que el informe ambiental es fundamental para aprobar estos planes, ya que el entorno de la 'Zona' está regulada de forma especial por la contaminación acústica. En caso de que se informe de forma desfavorable, Movilidad también pide que se aclare las medidas a aplicar en cuanto a la superficie de ocupación de las terrazas o el horario de las mismas.

El concejal de Movilidad, Francisco Navarro, espera "que los informes técnicos estén terminados en unos días y que estos planes especiales se aprueben en una semana o diez días".