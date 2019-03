Casado lamenta la actitud del Gobierno de Sánchez respecto a Gibraltar

El presidente del PP, Pablo Casado, ha lamentado que el Gobierno de Pedro Sánchez haya "validado" reivindicaciones "históricas" del Reino Unido y Gibraltar y ha criticado que las negociaciones con Reino Unido sobre el "brexit" contemplen el reconocimiento de "estructuras" como si Gibraltar fuese "un Estado soberano".

Casado ha advertido de que la "letra pequeña" de los acuerdos entre Sánchez y la primera ministra británica Theresa May "no reivindiquen la titularidad de los terrenos del aeropuerto" gibraltareño o empiece incluso "a hablar de cuestiones fiscales", algo que hasta ahora no se regulaba porque España no aceptaba esa soberanía.

Por eso, ha explicado sus planes sobre Gibraltar si tras las elecciones del próximo 28 de abril, sale elegido presidente del Gobierno. Planes que contemplan inversiones para nuestra comarca, la cosoberanía del Peñón y el ofrecimiento de la doble nacionalidad para los ciudadanos gibraltareños.

El PP asegura que el gobierno de Pedro Sánchez ha desaprovechado, con todo el proceso del Brexit, resolver un contencioso histórico para nuestro país como es el de Gibraltar.

VISITA FUGAZ A ALGECIRAS

Casado realizó, en la tarde de ayer, una visita fugaz a Algeciras, para mantener un encuentro con los candidatos a las alcaldías de la comarca y dirigentes del partido en el Campo de Gibraltar.

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, considera positiva la visita porque deja patente el interés del presidente nacional de los Populares por esta zona.

El presidente del PP, también pudo conocer las inquietudes de los representantes del sindicato Coordinadora, con cuyos responsables se reunió en el ayuntamiento de Algeciras, para hablar del futuro de la estiba, tras lo cual también departió con el presidente de la APBA, Gerardo Landaluce.