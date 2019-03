'Nuestra realidad teatral'

Hace unos días que ha comenzado la primavera, estamos a las puertas de la Semana Santa y en plena Campaña Electoral de las Generales, las municipales y las europeas. Los partidos políticos ya tienen sus candidatos y candidatas a los diferentes procesos y ha habido sorpresas como siempre.

A veces, la meritocracia lejos de ser una ventaja, es un serio inconveniente y quienes realmente tienen el apoyo de la ciudadanía terminan convirtiéndose en blanco de los mediocres, que intentan ser fieles al aparato y a sus intereses personales.

Hoy es el Día Mundial del Teatro , y quiero rendir un humilde homenaje a todos y todas los que se dedican a este maravilloso y digno oficio que abarca el mundo entero, que es un permanente ejercicio de libertad y que allí donde existen , está el publico . Quiero personalizar este reconocimiento en un gran amigo, compañero y colaborador de esta casa, hombre de letras y tablas, Pedro Delgado.

De todas formas más que hablarles de teatro, si quisiera pedirles a esos políticos, que juegan a ser falsos actores y resultan ser estafadores de la política y del teatro, que no nos intenten engañar, que nos cuenten algo verdadero y nos sorprendan, que nos ilusionen con conseguir un cielo alcanzable y sean capaces de explicarnos con palabras, pero sobre todo con hechos, lo que nos prometen.

Me gustaría en esta búsqueda permanente de capturar ideas y atesorar sentimientos para hacer un retrato de la realidad lleno de humor y deliciosa ironía, llenarla de viajes fantásticos al futuro y rigurosos e ingeniosos regresos al pasado, de recreaciones magistrales que parecen no existir pero son tan verdad como la luz que nos alumbra.

En cada comentario de esta ventana radiofónica, entre lo sorprendente y lo profundo, procuro mirar hacia dentro y describir lo de fuera, construyendo el catálogo de mis vivencias, lleno de momentos inolvidables y repletos de cotidianidades.

También cuando de escribir se trata, tengo la posibilidad de construir mi historia, de querer cambiar el mundo o de permitirme pequeños pero maravillosos placeres, adentrándome en la aventura de descubrir el lado inédito de lo que veo todos los días y creo conocer.

Con el teclado y la pantalla del ordenador, procuro que algunas de mis fantasías se conviertan en realidades y me pongo las alas de Ícaro y vuelo, y veo las cosas de otra manera que nunca podía imaginar que eran así.

No me pongo restricciones a la hora de disfrutar y no me ensimismo en los conflictos y desgracias, por eso prefiero la comedia a la tragedia, aunque me quede perplejo y anonadado, cuando la Ciencia nos informa que a tan solo 40 años luz se han detectado siete planetas similares a la Tierra. Y nosotros toda la vida pensando y creyendo que éramos únicos.