"El solitario asturiano" niega haber atracado dos bancos en Oviedo en 2016

Visto para sentencia el juicio celebrado este miércoles en Oviedo contra Manuel Ángel Álvarez Riestra, el avilesino de 78 años acusado de ser el hombre que robó a punta de cuchillo jamonero, dos sucursales de Caja Rural en Oviedo, en Octubre y Diciembre de 2016.

El procesado, conocido como "el solitario asturiano” por su largo historial de robos de bancos y las similitudes con el famoso atracador así denominado, "El Solitario", se ha declarado inocente, como ha hecho siempre, ofendiéndose incluso de que le acusen de dos atracos de tan poca categoría y tan chapuceros, según él.

"Cómo voy a entrar yo con un cuchillo en un banco, como voy a decir que quiero 13.000 euros si me puedo llevar 50.000; y a cara descubierta, si yo soy más conocido que Fernando Alonso; me pedirían hasta autógrafos", ha dicho en su interrogatorio inicial y ha vuelto a decir al final cuando la jueza le ha dado la palabra tras los alegatos de defensa y acusación.

Ha reiterado que hace ocho o nueve años que no atraca, aunque ha reconocido que su medio de vida ha sido siempre el robo de bancos, más de 23 ha cometido. Además ha argumentado, aunque no lo ha justificado con prueba alguna, que estaba en Cantabria, donde vivía con su hija, y que estaba en libertad condicional, cuando se cometieron los robos y no podía viajar a Asturias sin permiso judicial, y ha cerrado entre quejas de la magistrado diciendo: "es una vergüenza que se me acuse de esos delitos. Pido justicia y confíio en su criterio señoría para que haga justicia". Algo que ha explicado su abogado defensor, Juan Carlos Prieto, que le asiste de oficio, y que ha confirmado la indignación de su cliente porque "para él esos atracos de los que se le acusa no son de suficiente categoría, y desde el principio ha dicho que es inocente".

Las siete trabajadoras de las oficinas de Caja Rural atracadas, ubicadas en las calles Fray Ceferino y Tito Bustillo de Oviedo, que han testificado en la vista, han coincidido en que el día de los hechos, el atracador había entrado y las había amenazado con un cuchillo jamonero que sacaba de una bolsa de plástico de un conocido supermercado, pidiendoles cantidades de dinero concretas porque unos hombres le habían cogido al salir de su casa, le habían llevado hasta allí y le obligaban a cometer el atraco o entrarían ellos en diez minutos en la entidad. Decía que esas personas le esperaban en un coche cerca de allí.

En el primer robo el ladrón entró a cara descubierta y tras entrar se cubrió con una boina y buena parte del rostro con una braga o pañuelo. En el segundo, sin embargo, el atracador solo llevaba un gorro de lana, eso sí calado hasta las cejas, y agachaba mucho la cabeza para que no le vieran la cara.

De hecho solo dos de ellas le reconocieron "con dudas" en fotos que les mostró la policía varios meses después de los atracos, y en el juicio solo una dijo que sus ojos eran los del atracador, y que reconocía su voz. Aunque la misma testigo, una clienta del banco, afirmó que el hombre llevaba un pasamontañas, detalle en el que insistió en preguntarle la jueza ya que ella preseción el robo en el que el resto de testigos coincidieron en que llevaba solo un gorro, tal y como se aprecia también en las imágenes de las cámaras de la entidad.

Por su parte, el policía que fue el encargado de visionar las imágenes de las cámaras de los bancos dijo no tener dudas de que el acusado era el atracador que entró en ambas sucursales y amenazó con un cuchillo jamonero a las trabajadoras exigiendo que le entregaran el dinero.

El letrado de la defensa niega que se pueda identificar al "solitario asturiano" en esas imágenes y cree que no hay pruebas para condenarle por lo que ha mantenido su petición de libre absolución, mientras que el Ministerio Fiscal y la acusación particular mantienen su petición de 10 años de cárcel, cinco por cada uno de los atracos.

El acusado ha sido trasladado al Centro Penitenciario de Asturias desde la cárcel de El Dueso, en Santander donde cumple condena por otro delito, al no poder realizarse el juicio el 31 de octubre del año pasado, fecha inicial del señalamiento. Según ha explicado la titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Oviedo, estaba previsto realizar la vista por videoconferencia, debido a la salud del procesado, operado dos veces de la cadera, una en 2017, y con dificultades deambulatorias, pero problemas técnicos impidieron que se llevara a cabo.

La jueza visiblemente molesta al final de la sesión se ha dirigido a los medios de comunicación para dar esta explicación, y ha añadido que tanto los técnicos informáticos del juzgado ovetense como los de la prisión cántabra intentaron con los medios disponibles solucionar la situación sin éxito, y que ella misma en noviembre de 2018 informó de lo sucedido y pidió una solución a la dirección general de Justicia del Principado, algo a lo que a día de hoy no ha recibido respuesta alguna. Para la magistrada es grave que se den este tipo de problemas en la era tecnológica, ya que se ha obligado al acusado a desplazarse con sus dificultades cuando podía haberse evitado el traslado.