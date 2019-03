La Administración vasca envejece

Era de esperar. El Gobierno vasco no se plantea compensar hasta los 1.080 euros al mes las pensiones vascas de jubilación y viudedad. Los pensionistas dicen que hay caja; el ejecutivo, que no. No sé, no tengo los datos, si para ahora. Para el futuro parece impensable: los pensionistas vamos a ser legión.

Fíjense en la que nos viene. Hasta a corto plazo. Seguridad ha tenido que ampliar en 200 agentes la vigesimooctava promoción de la Ertzaintza para hacer frente a las jubilaciones. Pierde dos agentes al día. No solo en la Ertzaintza, en Osakidetza, en Educación. Nuestras instituciones autonómicas van camino de los cuarenta y sus trabajadores de la tercera edad. En lo que queda de legislatura, van a jubilarse 8.000 funcionarios vascos, casi un 13 por ciento de la plantilla. El Consejo Escolar de Euskadi ha advertido de que la mitad de los profesores de la escuela pública se jubilará en diez años. La Diputación de Gipuzkoa, también: la mitad de su plantilla en una década jubilada.

Enhorabuena por las oportunidades laborales para la próxima generación. Ahora atentos a cuantas de esas vacantes se cubren, en qué condiciones, con qué OPEs...