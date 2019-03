Cuatro exposiciones del Guggenheim Bilbao están entre las 10 más vistas del mundo en 2018

El museo Guggenheim Bilbao sigue ofreciendo datos reflejo de su éxito. Según ha desvelado esta mañana el director de la pinacoteca, Juan Ignacio Vidarte, durante un coloquio organizado por ADYCAE, el museo bilbaíno acogió el año pasado cuatro de las 10 exposiciones de pago más vistas en el mundo.

Juan Ignacio Vidarte asegura que el dato se publicó ayer en el periódico especializado Art News Paper, subrayando que el dato "no es normal aunque seamos de Bilbao" y ha llamado a no relajarse frente a estos datos de éxito para no caer en la complacencia.

El responsable del museo también ha aprovechado para ofrecer otros datos que reflejan los buenos resultados cosechados por el Guggenheim el año pasado, empezando por los económicos, como los 540 millones de euros de impacto económico en Euskadi que la pinacoteca generó en 2018, de los que 75 millones ha cifrado como ingresos fiscales adicionales generados por esa actividad económica y que multiplican por ocho la inversión pública que el museo recibe de las instituciones vascas. De hecho, Juan Ignacio Vidarte ha fijado en un 70%-71% el nivel de autofinanciación actual del museo Guggenheim Bilbao.

Preguntado sobre la necesidad de ampliación del museo y de los proyectos existentes al respecto, Vidarte ha defenidido la necesidad de esa ampliación que ya se planteó en 2009 con el proyecto de Urdaibai. Un proyecto que sigue vigente para el museo que, tal y como reconoce el propio Vidarte, sigue sin ser una prioridad para las instituciones.