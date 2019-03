San José: "El equipo mira hacia arriba y yo soy optimista"

Mikel San José aseguró este miércoles en Lezama que el Athletic Club quiere "mirar hacia arriba" en la tabla clasificatoria y que él es "siempre" es "optimista" sobre una posible asalto del equipo bilbaíno a los puestos europeos.

"Yo siempre digo que soy optimista y que prefiero mirar hacia arriba que hacia abajo. Y, obviamente, más en esta situación. Ojalá los resultados me den la razón", dijo el navarro tras el entrenamiento de su equipo.

San José, no obstante, se mostró "consciente" de que hay "muchos equipos en una posible pelea" europea y que, aunque "la distancia no es muy lejana" sobre esas posiciones, sí es aún "considerable".

A diez jornadas del final de LaLiga, el Athletic es noveno en la tabla, a 9 puntos de las posiciones de Liga de Campeones, a 6 de las de Liga Europa, a 3 de una séptima plaza que también podría dar billete continental y con 12 de ventaja sobre el descenso.

Al respecto, apuntó que su equipo tiene "nueve días con tres partidos -Girona y Getafe fuera, y Levante en San Mamés- que son vitales para saber si puede pelear" por Europa.

"La manera en que salgamos de estos tres partidos puede decirnos un poco que podemos esperar del final de liga, pero ante todo sabiendo que el equipo quiere mirar para arriba. Ojalá podamos hacerlo. Si el viernes ganamos el partido estaríamos mucho más cerca", reflexionó.

De cara a ese encuentro del viernes, la visita al Girona en Montilivi, ve a los de Eusebio Sacristán "ahora en buena dinámica". "A lo mejor en casa no están teniendo los resultados que esperarían -el Girona solo ha ganado en su campo dos partidos de 14 jugados- pero desde que ganaron en el Bernabéu están en una dinámica ascendente, con buen juego y con confianza", alertó, recordando que: "cuando perdieron contra el Valencia hicieron un partido muy bueno".

"Las estadísticas están para verlas, pero luego hay que ir al campo y demostrar que somos capaces de ganarles", añadió.

San José, por otro lado, aseguró que si jugadores como Javi Martínez, Fernando Llorente o Ander Herrera quisieran volver al Athletic serían "bienvenidos" en el vestuario. "Ya han estado aquí, todos sabemos lo que son capaces de hacer y todo el que esté dispuesto a venir a aportar será bienvenido, por supuesto", dijo.

También desveló que, aunque no es quien tiene que decidir si se tiene que renovar o no al capitán Markel Susaeta, a él si le "gustaría" que se hiciese.

"No es una pregunta para mí. Pero es mi capitán. No sé los partidos que llevo, pero en casi todos he coincidido con él y desde luego que me lo llevaría a la guerra. Por supuesto que a mí sí me gustaría, pero no es una decisión mía y pinto poco, diga lo que diga", zanjó el asunto.

El medio centro internacional, en otro orden de cosas, consideró que en los malos momentos del inicio de la temporada, con solo un triunfo en 14 partidos, "en general, el vestuario lo llevó mejor que el entorno".

Para San José, la manera de jugar del nuevo técnico, Gaizka Garitano, "es totalmente diferente" a la de Eduardo Berizzo. "Antes todos nos podíamos sentir un poco más expuestos con el marcaje al hombre y cualquier error podía costar caro, ahora todos más respaldados y el equipo no concede tanto", dijo.

Aunque también quiso dejar claro que, si bien "las cosas salieron mal", la plantilla contaba "con jugadores de sobra para jugar de la manera" que propugnaba Berizzo.