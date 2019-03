El capitán pide unión

El portero del Cádiz es una de las voces autorizadas del vestuario de Álvaro Cervera y en tiempos en los que los amarillos ya suman tres semanas seguidas sin conocer la victoria, escuchar el mensaje de uno de los capitanes es clave para el entorno amarillo. El manchego fue el protagonista que SER Deportivos Cádiz hace cada martes desde El Restaurante El Faro y el meta blocó de forma segura casi todos los balones.

Cifuentes analizó el presente del equipo amarillo y también las jornadas que le restan por disputar a su equipo y se mostró "optimista" para el tramo final de la temporada. El portero no dudó en asegurar que "La cosa no está tan mal como la pintan, vamos a entrar en las diez últimas jornadas con opciones de entrar entre los seis primeros". El portero dio sus razones para estar tranquilo y mirar hacía adelante con buenas perspectivas: "Para ser optimista me agarro a que vamos a descansar estos días sin Liga, nos vamos a recuperar con un buen resultado contra el Zaragoza y a partir de ahí conseguir el mayor número de puntos. Por supuesto que soy muy optimista. Todo el mundo en el vestuario está muy comprometido y muy ilusionado para hacer el mejor final de temporada para conseguir ese sueño tan bonito que tiene todo el mundo y que nosotros también tenemos". Cifuentes también pidió "ayuda" al entorno y a los aficionados y envió un mensaje directo. "Estamos a intentar hacer ver que llegan diez jornadas decisivos y no vamos a ganar siempre 3-0, ojalá. Habrá días que necesitaremos el apoyo de todos y de eso se trata, que hagamos un esfuerzo todos para entrar en la zona buena", decía el portero mientras añadía que "el equipo está compitiendo y quizá con la pelota nos está costando algo más. Pido unión entre todos y si no lo conseguimos, que califiquen la temporada. Ahora todos tenemos que remar en la misma dirección. El equipo es el que es, pelea, correr, velocidad, y a veces no acertamos, pero el equipo intenta hacer todo eso".

No quiso eludir el último titular que su entrenador dejaba en rueda de prensa y en el que aseguraba que ahora "el mensaje no cala". El guardameta aseguró que "el míster nos manda mensajes a través de las ruedas de prensa para que veamos que haciendo lo que hemos hecho siempre somos mejores que si hacemos otras cosas. No pretendemos hacer algo diferente, pero si queremos robar y correr y ellos juegan en largo, no se puede. Hay que buscar las segundas jugadas".

El portero también repasó otros asuntos como el tema de las primas del equipo y nombres propios como el de Aketxe, Brian Oliván o Álex Fernández, que estaban llamados a ser titulares en el equipo y no están teniendo demasiadas oportunidades