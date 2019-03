La inspección de trabajo estudia sancionar a una de las contratas del buque 'Carnival'

La inspección de trabajo visitó ayer el buque 'Carnival Triumph', atracado en los astilleros de Navantia Cádiz, para revisar la situación laboral de los trabajadores de la empresa auxiliar 'Blue Parrot', que desarrollan tareas de reparación y remodelación del crucero. El inspector acudió tras la denuncia presentada por algunos de los trabajadores de la contrata, quienes aseguran que la empresa está cometiendo "irregularidades máximas" en materia principalmente contractual.

La empresa 'Blue Parrot' emplea a 600 personas, de los cuales 500 son operarios contratados en la Bahía de Cádiz, y 100 son extranjeros que vienen a la capital con motivo de la reparación del Carnival. No son pocos los trabajadores, según la confederación del metal, los que han denunciado que sus turnos son de 7:00 a 19:00, con un beneficio por jornada de 60 euros, algo que resulta ilegal por dos motivos: primero porque según su convenio no cobran por jornada laboral, sino por su categoría en la empresa, y segundo, porque están trabajando muchas más horas de las estipuladas en su convenio, y ellos no tienen permitido hacer horas extra.

Según Jesús Galván, de la confluencia del metal, "los inspectores ya están manos a la obra" y aunque apunta que no sabe cuál será la sanción "que les caerá", sí que asegura que "las irregularidades son máximas". Él fue quien recogió la denuncia de algunos trabajadores, que afirman que la situación que se vive dentro del barco "es como una jungla", con empleados llevando a cabo tareas que no les corresponden, trabajando muchas más horas de lo que establece la legalidad, e incluso responsabilizan a esta situación vivida dentro del buque de los dos conatos de incendio que ha habido en el 'Carnival Triumph' estos últimos días.

Galván afirma que "los trabajadores, coaccionados por los encargados de turno, mintieron a los inspectores y les dijeron que están trabajando ocho horas, cuando están trabajando realmente de 7:00 a 19:00". Algo que han tenido en cuenta desde la inspección porque, según el miembro de la confluencia, fuentes del Ministerio de Trabajo les han asegurado que revisarán las 'picadas' de entrada y salida de los trabajadores y sus salarios, en comparación con su categoría dentro de la empresa, para atesorar las suficientes pruebas como para imponer una sanción a la empresa auxiliar de Navantia.