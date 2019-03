Iberaval es la Sociedad de Garantía Recíproca líder en España

Iberaval se ha convertido en 2018 en la Sociedad de Garantía Recíproca líder en España al formalizar créditos por un importe de 298 millones de euros en 2018, lo que supone el 18% del sistema nacional de garantías, ha afirmado el presidente de la sociedad, José Rolando Álvarez. En la exposición del balance de resultados que ha ofrecido hoy en Burgos, el presidente de Iberaval ha asegurado que más de 140.000 empleos en Castilla y León están en alguna de las empresas apoyadas por esta sociedad. El riesgo vivo de Iberaval al cierre de 2018, con más de 27.000 pequeñas y medianas empresas asociadas, 1.340 incorporadas ese año, era de 761 millones de euros, un 13 por ciento más que en 2017.

José Rolando Álvarez ha insistido en la importancia de la labor de Iberaval para apoyar a las pequeñas empresas en una comunidad como Castilla y León, donde el 90% de los puestos de trabajo está en empresas con menos de veinte empleados. En este sentido, ha detallado que la operación media de Iberaval es de 107.000 con un plazo de devolución de seis años. Además, ha destacado que la sociedad tiene un índice de morosidad muy bajo, del 3,8% y un coeficiente de solvencia del 14 por ciento, seis puntos más de lo que exige el Banco de España.

Para José Rolando Álvarez, los resultados obtenidos por Iberaval en 2018 suponen un hito "histórico" para la sociedad porque son los mejores que ha obtenido nunca, pero, además, se han obtenido en un "año complicado, de ralentización económica e incertidumbres que se han traducido de la reducción de in versiones en España y también en Castilla y León". En su opinión, Castilla y León es "el mejor territorio de España para obtener financiación", en buena parte por la decisión de la Junta de Castilla y León de subvencionar los tipos de interés que ofrece Iberaval, de manera que se abaratan para sus destinatarios. Además, ha señalado que Iberaval es una entidad sin ánimo de lucro, no un banco, y eso hace que "ningún proyecto viable quede sin financiación" y que no tengan reparos en desechar los que no son viables.

De hecho, el año pasado aprobaron el 85% de las peticiones de financiación que recibieron y solo dejaron fuera al 15 por ciento, en su mayor parte por exceso de inversión o falta de viabilidad del proyecto. En cuanto a las previsiones para 2019, José Rolando Álvarez ha recordado que los organismos internacionales prevén un crecimiento más lento de la economía, aunque Iberaval se ha marcado el objetivo de superar los 300 millones de euros en créditos formalizados.