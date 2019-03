El 70 por ciento de las camareras de piso consume fármacos o psicofármacos

Hasta 70 millones de pernoctaciones en 2018, más de 108.000 habitaciones y unas cifras récord componen la cara A de la estampa turística en Canarias. La cara B, tal y como ha denunciado Comisiones Obreras este miércoles, la viven las camareras de piso con un incremento de la carga laboral y una remuneración de dos euros y medio por habitación.

Según un informe elaborado por el sindicato, el 71 por ciento de las denominadas kellys usa fármacos y psicofármacos "en pos de resolver o aminorar sus situaciones psicofísicas en general".

El portavoz sindical, Gonzalo Fuentes, asegura que los beneficios económicos que ha facturado el sector en los últimos años no repercuten en los empleados: "es un despropósito que las personas enfermen por ir a trabajar, se han mejorado las condiciones de las habitaciones y el servicio que se presta al turista, pero los trabajadores mantienen las mismas herramientas que hace 30 años".

Después de varios planes de prevención, guías de buenas prácticas y el reconocimiento de las enfermedades profesionales, las camareras de piso siguen sumidas en la precariedad. Así lo afirma una de ellas, Gladys Medina, que se dedica al oficio hace más de catorce años: "he trabajado en diferentes establecimientos, incluso sin papeles de siete de la mañana a siete de la tarde. A día de hoy, que ha mejorado mucho mi situación y formo parte del Comité de Empresa, veo que las condiciones laborales no han cambiado mucho".

La jornada laboral comienza a las ocho de la mañana, después de cumplir con las "responsabilidades de la casa". Tras limpiar las zonas comunes, la piscina, la recepción y los baños, las que limpian los hoteles suben a planta. Cada día se enfrentan a una media de cinco salidas y dieciséis clientes, lo que conlleva habilitar las habitaciones "como si no hubiera pasado nadie".

Lustrar paredes, mamparas, ropa de cama sucia o lograr la pulcritud de las cocinas son algunas de las tareas que realizan en un tiempo récord de treinta minutos y con la presión añadida de nuevos clientes que esperan a habitar el hotel.

"Toda esta carga nos hace que a media mañana tengamos que tomar un ibuprofeno. A veces son las tres de la tarde y no hemos comido, cuando más débiles nos sentimos es cuando entra en juego la cafeína o lo que sea necesario para llegar hasta el final. Incluso procuramos no beber agua para no tener que ir al servicio", explica Medina.

Según el documento de Comisiones Obreras, en 2008, el 5,1 por ciento de toda la población laboral del país consumía psicofármacos, una cifra que aumentó hasta el 7,3 por ciento en 2014.

En el sector hostelero, los datos se encrudecen hasta afectar al 8,2 por ciento de la población, un 12 por ciento en el caso de las mujeres, especialmente mayores de 45 años. Ingerir medicamentos forma parte ya del día a día de las camareras de piso, recuerda Medina mientras asevera que el gremio tiene "un amplio conocimiento de los fármacos existentes. Tomamos desde ibuprofeno hasta tramadol, paracetamol, lyrica, enantyum o incluso parches de morfina cuando los dolores son insoportables".

Comisiones Obreras ha solicitado al gobierno central la creación de una red integral de prevención de riesgos laborales, una hoja de ruta que también incluiría en Canarias la presencia de inspectores de salud laboral. Esta figura, habilitada en la Administración General del Estado, carece hasta el momento de efectivos en las ejecutivos regionales.

"Lo que hace falta en las patronales del Archipiélago es que no traten a las camareras de piso como una estrategia de marketing, sino que se arremanguen y se pongan a negociar por su salud", concluye Fuentes.