El Iberostar sale vivo de Jerusalén (75-73)

Buen resultado el logrado por el Iberostar Tenerife ante el Hapoel Jerusalén al que recibirá el próximo miércoles en el Santiago Martín con dos puntos de desventaja que tendrá que remontar al conjunto israelí, que logró el triunfo en el primer encuentro de la eliminatoria por 75-73.

No era el mejor inicio el protagonizado por el conjunto tinerfeño que encajaba un parcial de 10-3 en los tres primeros minutos y evidenciaban la carencia de buenas sensaciones ante el equipo israelí, aunque los tinerfeños eran capaces de meterse en el encuentro gracias a una triple de Brussino y dos acciones de Iverson y Abromaitis que acercaban a los aurinegros (12-10. Min.5). La entrada desde el banquillo de Stoudemire, jugador y accionista del club, propiciaba que el Hapoel intentara poner más tierra de por medio en el electrónico aunque la consigna era aguantar el arreón inicial de los locales. La segunda unidad no bajaba el rendimiento del Canarias. Una acción de Saiz a poco más de dos minutos para el final ponía a los aurinegros a tres puntos de su rival, que ya no anotaba con tanta facilidad como en los primeros ataques del encuentro, aunque el Canarias estaba errático a la hora de cerrar el rebote bajo el aro que defendía y cerraba el primer acto con desventaja de cinco puntos (22-17).

El segundo acto comenzó con mucha intensidad para el Iberostar Tenerife que en Sebas Saiz tenía a un filón con un mate y una recuperación. En la siguiente acción Staiger, quien había asistido al pívot perteneciente al Real Madrid, lograba una triple para igualar el encuentro y obligar al técnico local a pararlo con un tiempo muerto. Pero daba la sensacion de que el Hapoel había dado de nuevo con la tecla, pues un parcial de 7-0 con varias acciones de Thomas que finalizó con éxito, les puso de nuevo por delante ante un Canarias que parecía volver a desconectarse por momentos. La reacción aurinegra no se hizo esperar y una canasta de Iverson junto a una triple de Abromaitis acercaba de nuevo a los tinerfeños con más de cuatro minutos por disputar (31-29). Cuando parecía que el conjunto isleño se volvía a acercar, el Hapoel volvió a poner las cosas a su favor con una triple de Brown y un mate de Feldeine que daba ventaja de siete puntos al equipo de Odded Kattash y forzaba el tiempo muerto de Vidorreta (36-29 Min.17). Iverson y Abromaitis daban un respiro al Canarias, ayudando al equipo a recortar en ataque y dando buenas sensaciones en defensa y que ayudaban a recortar ligeramente la distancia en el electrónico (42-36). Pero Brown no estaba por la labor de permitir al rival el volver a acercarse y con un nuevo acierto desde la línea de tres puntos ponía el +9 en el electrónico que fue la ventaja con la que se llegó al descanso con muchas cosas que corregir en los aurinegros (45-36).

La salida en el tercer cuarto del Iberostar Tenerife era más que notable. Un parcial de 6-0 con acciones de Abromaitis e Iverson acercaban de nuevo a los tinerfeños que agobiaban al Hapoel, errático en el tiro y con falta de ideas en defensa y que veían como una triple de Brussino empataba el partido y dejaba al equipo israelita sin anotar con tres minutos de cuarto disputado (45-45 Min.23). Pero lejos de mejorar, los locales vieron como se les apagaba la luz y el parcial en contra era de tal gravedad que ponía al Iberostar Tenerife por delante en el marcador mientras que su rival no anotaba un solo punto. La alegría iba por barrios y era el Hapoel al que le tocaba sufrir la embestida aurinegra, protagonista de un parcial de 0-17 con cuatro minutos por disputar. Fue Feldeine quien firmó una acción de dos más uno para poner los primeros puntos de Hapoel en el cuarto, aprovechando el bajón físico del Canarias y anotando cuatro puntos más para acercarse de nuevo en el electrónico. El tiro libre le daba aire a los de Vidorreta con aciertos de Bassas y Saiz y que mantenían por delante a los aurinegros (53-57 Min.29). El Canarias había hecho lo más difícil: meterse en el partido con una salida vital y a diez minutos para el final seguían teniendo opciones de victoria (55-59).

El último cuarto era liderado por Stoudamire para el Hapoel, aunque el center norteamericano con cinco puntos en doce minutos para acercar a los suyos ante un Canarias que seguía teniendo a Iverson como principal artífice ofensivo. A pesar de ello el equipo israelí se acercaba en el marcador y Vidorreta tenía que dar descanso a Iverson y sin Niang por ausencia en el banquillo, la rotación de los pivots se hacía cada vez más complicada. Fue Brussino con un nuevo acierto desde el perímetro el que daba aire al Canarias mientras que el cuadro local seguía sintiendo la tensión de verse favorito, fallando muchos lanzamientos que no le permitían acercarse en el marcador. Iverson volvía al parquet para poner en apuros a Butler que se iba al banquillo sin poder frenar al center norteamericano del conjunto tinerfeño. El tiempo corría muy lentamente y el Hapoel buscaba sacar beneficio de los nervios de Vidorreta quien era sancionado con falta técnica, y a menos de cuatro minutos para el final el marcador se apretaba (67-69). Los minutos finales eran de muchos errores por parte de ambos equipos y Brown ponía por delante a los suyos tras mucho tiempo a remolque. Bassas acertaba desde el tiro libre pero Feldeine volvía a anotar de tres y el encuentro tenía de nuevo al Hapoel como dueño del partido en el último minuto de encuentro (73-71). Iverson ponía las tablas en el marcador a 16 segundos para el final y el técnico local sacaba la pizarra para ordenar jugada final. A falta de un segundo para el bocinazo final, Brown fue objeto de falta personal por parte de Brussino y anotó los dos tiros libres, solicitando Vidorreta tiempo muerto para buscar un acierto en la última jugada del partido en la que Abromaitis lanzó forzado y envió el balón al hierro (75-73).