Bendita nostalgia, Superdépor

Esta mañana fue presentado en Riazor un Informe Robinson dedicado al Deportivo que Movistar estrenará mañana en su canal de pago. Augusto Cesar Lendoiro, Tino Fernández, Carlos Ballesta, Adolfo Aldana, Pachi Dopico o Susana Seivane fueron algunos de los rostros conocidos presentes en el acto. Los asistentes pudieron visionar un documental cargado de emoción y grandes recuerdos de una de las etapas más dulces de la historia del club.

El acto comenzó con una ovación al ausente Michael Robinson, alma máter del programa.

Raúl Román, creador del capítulo, destacó la gran acogida que está teniendo el reportaje aún sin haber sido emitido. "El próximo mes de mayo se cumplen 25 años del famoso penalti de Djukic" y con motivo de esa efemérides, Informe Robinson decidió rendir así el homenaje al SuperDepor. "Es un equipo que ha quedado en el corazón de muchos", destacó Román.

Tino Fernández, presidente del Deportivo, agradeció a Informe Robinson la iniciativa de realizar un reportaje que sirve para recordar algo que fue "motivo de orgullo para todo el deportivismo. En la situación actual nos debería servir de estímulo. Ojalá nuestros técnicos, jugadores, chicos del club lo vean, intentaremos que lo vean porque esto es vitamina". Destacó además la capacidad de Lendoiro y sus aciertos para fraguar aquella leyenda.

Augusto César Lendoiro recordó a todos sus consejeros "sin los que no se hubiera conseguido lo que se consiguió". También destacó a Arsenio Iglesias y a Fran "dos personalidades que representaron muchísimas cosas. Es justo recordarlos". El expresidente consideró difícil en el fútbol actual "conseguir tanto" como en aquella época. También destacó el papel jugado por los Riazor Blues "auténtica alma del estadio".

En el acto estuvo presente también Adolfo Aldana, integrante de aquella plantilla. El andaluz desgranó una anécdota sobre su llegada al club coruñés. "Me había reunido ya con Bilardo y acababa contrato en el Madrid para enrolarme en el Sevilla con Maradona. Una mañana hablando con Ricardo Rocha me habla del Dépor y de que ha firmado a Mauro Silva, que es una bomba, y Bebeto. Mi representante, Alberto Toldrá, me habla del interés del Deportivo y me dice que el proyecto es maravilloso. Hablé con Augusto, me dio media hora para decidirme... Me gustó lo que me dijo Augusto, me animé para ir A Coruña y dije sí". Aldana destacó la simbiosis que alcanzó con la ciudad gracias al cariño recibido por parte de la afición. "Yo ya no sabía si era andaluz o gallego. Acerté al llegar y me equivoqué al irme. Doy gracias a Augusto, a dios y a la vida por haber podido estar aquí. Aquellos compañeros de esa temporada son hermanos del fútbol, quedan para siempre" manifestó emocionado un Aldana afincado, a día de hoy, en Andalucía.

Carlos Ballesta, asistente de Arsenio en el Superdepor, destacó "la fortuna de tener al mejor entrenador posible en el momento adecuado. He sido todo con él: jugador, entrenador..." El ex-técnico puso en valor "el sentimiento y humildad con el que se hizo este equipo. Arsenio cuando veía vídeos de Bebeto se preguntaba cómo iba a venir a jugar aquí un jugador así".