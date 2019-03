Tino Fernández: "Estamos atascados y entre tinieblas"

El presidente del Deportivo, Tino Fernández, volvió a hablar tras muchas semanas sin comparer ante la prensa. En su discurso, el mandatario envió un mensaje de tranquilidad y confianza a la afición, pero también a Natxo González y a los jugadores. El presidente apuesta por el ascenso y espera que el equipo recupere ya en Oviedo el camino de la victoria.

"Vinimos de Málaga relativamente satisfechos", recuerda Tino, que se lamenta de que en este mes de marzo las cosas en Riazor no hayan salido como estaba previsto. "Los cuentos de la lechera pueden producir el efecto contrario", recuerda al hablar de lo que muchos contaban como un mes en el que el equipo hubiese ganado sus partidos en casa. Atrás quedan tres partidos en casa y sólo dos puntos.

"Es indudable que estamos atascados y entre tinieblas. Pero este es un buen grupo y espero que se puedan recuperar las versiones y rendimientos", sostiene el presidente blanquiazul. Tino afirma que "ninguno de los que está delante de nosotros nos ha ganado. Se trata de romper un poco esta dinámica"

Por otro lado, recordó que 'la confianza en el cuerpo técnico y entrenador total. "Me aferro a que es un equipo que compite bien", exclama el dirigente. Sobre Natxo González en concreto, Tino Fernández no alberga lugar a la duda sobre la figura del entrenador y desmiente que haya estado nunca cuestionado.

Por último, y aunque el objetivo del equipo es el del ascenso directo, Tino Fernández señala que "jugar el playoff no sería un fracaso y no es ningún drama". Pide ir partido a partido y "No hacer cuentas excesivamente largas" para que la ansiedad no se apodere del equipo y de la afición como en este decepcionante mes de marzo.