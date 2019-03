Un eldense considera una "tomadura de pelo" que se les responsabilice del accidente de su hija en un columpio

En mayo de 2016, una niña de siete años, acudía con su abuela a la Plaza Zapatero para jugar como solía hacer diariamente cuando tuvo la mala suerte de sufrir un grave accidente del que tuvo que ser operada de un brazo. Los padres de la niña comprobaron que el columpio se encontraba en malas condiciones lo que les incitó a poner una reclamación en el ayuntamiento por tal motivo.

No fue hasta noviembre del año pasado cuando la asesoría jurídica del ayuntamiento les desestimó la petición. En ese informe se concluye, según hemos podido leer que, de las declaraciones de los testigos se desprende que faltaban anillas y que esta circunstancia era visible. De hecho, el Ingeniero Jefe de la Sección de la brigada de parques y jardines atestigua que no disponía de algunas anillas pero apostilla que, no se encontraba en pésimas condiciones para ser utilizado recordando que se deben de utilizar bajo la responsabilidad de padres y personas adultas.

La familia ha presentado un recurso potestativo que todavía no ha sido contestado aunque confirman que no acudirán a los juzgados.

Imagen de cómo quedó el brazo de la pequeña / Juan Manuel Leal

Un recurso que, según ha confirmado el propio Alcalde de Elda, Rubén Alfaro, se encuentra en la asesoría jurídica del ayuntamiento. Alfaro ha recordado que sí es responsabilidad de los padres vigilar el buen uso por parte de sus hijos de los juegos y recuerda que hay una empresa contratada por el consistorio que se encarga de poner a punto estas instalaciones para evitar este tipo de sucesos. El Alcalde considera que tienen todo el derecho a denunciar y los técnicos, peritos como la aseguradora son los que tienen que valorar y decidir.

La recomendación del propio alcalde es la de que, ante cualquier incidente de este tipo, se llame a la policía local para que levante acta.