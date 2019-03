El Alcalde de Elda confirma que el Jardín de la Música "mantendrá el muro"

Mucha controversia ha causado no solo entre los partidos políticos sino también entre los ciudadanos, la exposición del Plan Director para regenerar el Jardín de la Música.

La mayor crítica que se ha recibido ha sido el que no se contemplara el muro en el proyecto que se plantea. Algo que ha criticado la oposición y también el propio gobierno local como Compromís.

Ahora el alcalde de Elda, Rubén Alfaro, aprovechando su paso mensual por el programa Hoy por Hoy Elda Vinalopó ha afirma no estar a favor de que se quite el muro y que por tanto, si los eldenses no lo quiere, el “el muro no se va a tirar”.

La primera autoridad ha hecho hincapié en la necesidad de realizar inversiones “que no se ven” y poner a punto edificios públicos que hay que mantener y se pone un notable en cuanto a gestión se refiere.