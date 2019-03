El alcalde apuesta por destinar a movilidad, agua y patrimonio los 5 millones de la Capitalidad

El acalde de Ibiza, Rafa Ruiz, que ha estado en Hoy por Hoy ya como primer edil de la capital insular, tiene claro que los 5 millones al año que recibirá el Ayuntamiento por la Ley de Capitalidad, deben invertirse en las infraestructuras que más sufren el desgaste de la población flotante que visita diariamente la isla.

Entre las prioridades habla de la mejora de las redes de suministro de agua, la separación de pluviales y fecales, la remodelación y el mantenimiento de casco histórico y los avances encaminados a lograr una movilidad sostenible.

Reconoce que sería una buena noticia que la partida fuera mayor, pero está conforme con estos 5 millones porque recuerda que los estudios hablaban de una horquilla de entre 2 y 7.

Sobre el voto en contra de los diputados de Més per Menorca y la abstención de Salvador Aguilera, el alcalde no quiere entrar en polémica e insiste en que el Estatuto que reconoce la Capitalidad de Vila no va en contra de nadie y será beneficioso para todos los municipios de las islas.

Ruiz recuerda que la ciudad de Ibiza alberga la mayoría de las infraestructuras de ámbito insular, como el Puerto, los juzgados, el Consell o el Hospital, que dan servicio a toda la isla y de ahí la importancia de que el Consistorio pueda contar con financiación extra.