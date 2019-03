La Magdalena podría perder la subvención prometida por el Alcalde

La Magdalena podría la importante subvención prometida por el Alcalde. En octubre del año pasado Javier Márquez visitaba este populoso barrio de la capital para anunciar a los vecinos unas ayudas de 800.000 euros para el arreglo y acondicionamiento de uno de los barrios más antiguos de la capital y que cuenta con una altísima tasa de paro entre sus residentes.

Alrededor de 770.000 euros tendrían que ser aportados por la Junta de Andalucía. Ahora, según explicaba a Radio Jaén la secretaria de la asociación vecinal, Ángeles Estepa, parece que todo ha quedado en nada. Lamentan no tener información directa del equipo de gobierno del PP acerca de esta cuestión. Culpa directamente al alcalde y sus concejales por no haber seguido los trámites necesarios para obtener dicha ayuda económica.

"En este momento ¿quién tenía la responsabilidad de ejecutar y solicitar esta subvención? ¿Era el Ayuntamiento? Si era el consistorio y no cumplió los plazos, ni tampoco entregó nada en su momento, el responsable directo es el equipo de gobierno actual", dice Estepa.

Aunque se apuntaba a un defecto de forma en el papeleo, Ángeles Estepa asegura que no ha sido ese el inconveniente. Simplemente cree que "no se ha llegado a presentar la documentación pertinente", por lo que "difícilmente se podría obtener la subvención".

Explica que "se abre un periodo y debe presentarse la documentación. Si no se presenta todo, notificarán para que en un plazo determinado se entregue. Si tú, como ayuntamiento, no lo presentas en este plazo ¿qué ocurre? Pues que, al no cumplir los requisitos, tú mismo has desistido y la administración tiene que cerrar el expediente", añade Estepa-

La secretaria de la Asociación Vecinal del Barrio de la Magdalena pide que, "por respeto", el alcalde y el equipo de gobierno del PP den explicaciones sobre lo acaecido. Así se podrían investigar nuevos caminos para resolver la situación y poder atajar, aunque sea levemente, los enormes problemas sociales y urbanísticos que sufre esta zona.