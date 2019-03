La suerte es una actitud

El Xerez Deportivo FC ya es serio aspirante a luchar hasta final de liga por conseguir una plaza para disputar el Play Off de ascenso. Un privilegio que se ha ganado por pleno derecho, con trabajo y fe.

En las últimas jornadas, el conjunto azulino ha sumado hasta seis puntos cuando el partido agonizaba. En la jornada 33, Bello anotaba de penalti el gol de la victoria en el estadio Guadalquivir ante el Coria CF en el minuto 87 de partido. ¡Qué suerte!

El último capítulo agraciado para el Xerez Deportivo FC llegó el pasado domingo en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Manu Heredia conseguía marcar el tanto del triunfo en el minuto 90 de encuentro, cuando el Betis Deportivo pudo haber marcado en la acción anterior. Es que vaya suerte tienen estos tíos...

Para más inri los rivales directos en la encarnizada lucha por los puestos de Play Off de ascenso empiezan a dejarse puntos jornada tras jornada. Más suerte imposible.

Lo cierto es que el factor suerte existe y en un deporte como el fútbol el azar a veces se vuelve determinante. Pero pienso que somos responsables del devenir de nuestra suerte. La suerte hay que buscarla y a veces se consigue.

En el Xerez Deportivo FC saben mucho de suerte, aquella que le giró la cara hace tan solo unas jornadas en la Ciudad Deportiva del Córdoba CF a Antonio Bello y le sonrió al mismo protagonista dos semanas después en Coria. El jugador jerezano se volvió a citar con el azar y ganó.

La diosa fortuna es inteligente y no duda recompensar a aquellos que no cesan en encontrarse con ella. No existe ningún componente casual en un equipo que acumula 25 jornadas sin conocer la derrota.

Aún restan siete jornadas para el final de liga. Si el Xerez Deportivo FC continúa con esa actitud ganadora y creyendo hasta el final en sus posibilidades, probablemente la suerte volverá a sonreírle.

Sin embargo, en Chapín deben andarse con ojo, porque si los azulinos abandonan por un momento su esencia durante esta temporada, que no tengan duda de que la diosa fortuna volverá a girar la cara hacia otra parte.