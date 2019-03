El Ayuntamiento reta a la Junta a "enseñar un papel que demuestre que el Centro del Motor está fuera de plazo"

El Ayuntamiento de Jerez no está dispuesto a ver caer uno de los proyectos más esperanzadores para la generación de riqueza y empleo en la ciudad: el Centro Tecnológico del Motor. Una vez que el nuevo gobierno andaluz ha anunciado que el proyecto pierde la financiación europea de más de cinco millones de euros por falta de tiempo para su ejecución, el Consistorio estalla. Acusan al PP de dejar caer la inversión “por una decisión política”.

Para argumentarlo, el vicepresidente de Cirjesa, Santiago Galván, muestra y entrega el reglamento del Parlamento Europeo que especifica que el proyecto es subvencionable siempre que se ejecute “antes del 31 de diciembre de 2023” y, a partir de aquí, insta al nuevo gobierno andaluz a que enseñe “un papel que diga que el Centro Tecnológico del Motor se cae por no estar en plazo”.

El concejal del PP, Antonio Saldaña, habla “del gran bluff del PSOE” y afirma que solo se puede pedir una prórroga hasta 2023 si el proyecto está avanzado.

El gobierno socialista replica y aclara que en cualquier caso la prórroga habría que pedirla en diciembre de 2020, fecha para la que queda cerca de dos años, margen más que suficiente, subrayan, para realizar el proyecto base y licitar. El gobierno local lanza otra pregunta: si el Centro del Motor está fuera de plazo, cómo la Junta habla de una nueva iniciativa de generación de luz en el trazado, proyecto que habría que comenzar desde el principio. ¿No hay problemas de plazos en ese caso?, cuestionan.

La alcaldesa Mamen Sánchez afirma que el nuevo gobierno PP-Ciudadanos está en su derecho de eliminar proyectos ITI y fijar sus prioridades, pero entonces, añade, es exigible que "no engañen" y digan a las claras por qué dejan caer el Centro Tecnológico del Motor.

La alcaldesa señala que el protocolo previo a la redacción del proyecto estaba listo desde noviembre y admite que no se firmó por haber comenzado la campaña electoral y por tanto por estar prohibida la celebración de un acto público para dar a conocer esa firma. Reconocido esto, anuncia la petición de una reunión con la Junta y le exige que firme ese protocolo para que Cirjesa inicie la redacción del proyecto, que podría estar hecho “en seis meses”.

En la comparecencia pública de este miércoles, el gobierno municipal también ha recordado los pasos dados en el proyecto. Susana Díaz anuncia el Centro del Motor en Jerez en 2016; la Junta le da el visto bueno en la Comisión de Participación en 2017; en abril de 2018 se aprueba en pleno municipal la modificación definitiva del PGOU para que el suelo sea de actividad económica; y en noviembre de 2018 la consultora Daleph concluye el plan de viabilidad y modelo de negocio del proyecto que quedó entonces pendiente de la firma del protocolo previo a la redacción del proyecto, licitación y ejecución de obra. Según Cirjesa, el Centro Tecnológico del Motor debería estar operativo a finales de 2022.

Y a la espera de lo que ocurra y de si se salva o no este proyecto para Jerez, el sector de la automoción habla también. Carlos Cidancha, secretario de Acoauto y Asoreca, afirma que concesionarios y talleres de reparación de la provincia no conciben que el Centro Tecnológico del Motor no vea la luz. Afirman que es una oportunidad para la formación y para la prueba de vehículos.