"Debemos ganar, es imprescindible sacar los tres puntos el domingo"

El Xerez DFC se enfrenta al Conil CF con el objetivo de lograr la victoria que le confirme como aspirante a la promoción de ascenso a Segunda división B, “y es imprescindible sacar los tres puntos, no podemos pensar en otra cosa que no sea la victoria. Tenemos que conseguir los tres puntos como sea”, señalaba Manu Heredia, autor del gol de la victoria ante el Betis Deportivo.

El extremo ha anotado dos tantos esta temporada, ante el Écija y el Betis Deportivo, dos goles agónicos, en los últimos minutos y que además han supuesto seis puntos para el equipo: “Aunque hayan sido solo dos goles, han sido bastante importantes y sin duda me ayudan moralmente, me hacían falta”.

Aun con el recuerdo en la mente, Heredia no tiene palabras para explicar la sensación que sintió al ver el balón dentro de la portería bética. “Fue increíble, no puedo ni explicarlo. Me fui hacia el banquillo para celebrarlo con mis compañeros. Los que estamos dentro lo pasamos mal, pero desde el banquillo se sufre mucho más”.