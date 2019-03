Una charla que generaba mucha expectación entre socias y mujeres en general, que, prácticamente, llenaban la sala de conferencias de la Casa de la Juventud.

‘Con Hipnosis se ayuda a sanar’, impartida por Josefa Nieto Valero, ‘Máster en Hipnosis y Trances Generativos’, durante más de dos horas, explicaba las aplicaciones de la hipnosis ericksosiana, “… Viene de ciencia, y es para el cuerpo físico. A través de la hipnosis se ayuda mucho, a no enfermar o desprogramar enfermedades, porque estos es Programación Neuro-Lingüística (PNL). He explicado que la hipnosis ayuda a sanar porque toda enfermedad viene de una parte emocional. Si esa parte emocional, que tienes, se desprograma te ayuda a desprogramar esa enfermedad… Yo he estudiado que cada órgano enferma a través de una parte emocional, y he observado ejemplos como el dolor de rodillas, en las personas que les cuesta doblegar cosas que les pasan. Los riñones vienen de los miedos. Problemas de tiroides vienen de una falta de comunicación…”.

Incidía en que las situaciones negativas provocan más enfermedades, “… Nos han educado con amor pero también con miedo, a ser personas pensantes, y la parte negativa es la que te hace enfermar el cuerpo. Para que a ti esto te ayude, a no generar esa enfermedad, tienes que tener pensamientos en positivo. La hipnosis te ayuda a hacer un cambio de conciencia y ser tú, realmente, y ver la vida de diferente manera…”.

Josefa Nieto considera que son tratamiento al alcance de cualquier persona, “… Cualquier persona, simplemente, es un trance muy relajado, y ahí conecto con el subconsciente y el problema que te hace enfermar, yo lo desprogramo y eso ayuda a sanar y a no generar más enfermedades… Nosotros nos generamos la enfermedad y nosotros, mismos, nos podemos curar. Porque a través de la glándula hipotálamo es la que te genera la células malas o buenas. Pero, si tus pensamientos, desde que te levantas, son negativos, te generan unas células que te generan el cáncer. Tienes que aprender a, todos los problemas que tenemos, quedarte con lo que te han enseñado, todo en positivo, y tú mismo te puedes curar del cáncer…”.

Debate Medicinas Alternativas

Le preguntábamos por el debate abierto en torno a las medicinas y terapias alternativas, “… Esto no es medicina alternativa, ni tampoco terapia. Es un programa y viene por ciencia, y mi maestro es médico, es psiquiatra. Yo también soy homeópata. Esto es ciencia pura, porque viene de ciencia… Esto viene desde la guerra de Vietnan, se empezó a aplicar a los militares que sobrevivieron, pero que quedaron mal para vivir en la sociedad. Un psiquiatra consiguió desprogramar los miedos y los horrores que vivieron. Y como se demostró que dio resultado, se utilizó para ayudar a personas enfermas, para que ellos mismos se sanen a través de la hipnosis…”.

Historia de la Hipnosis ericksoniana

Dentro de la hipnosis, una forma especial de hipnoterapia: la hipnosis ericksoniana, se presenta como una alternativa terapéutica realmente eficaz para el tratamiento de problemas psicológicos y psicosomáticos y el manejo del dolor.

La hipnosis ericksoniana constituye una evolución de la hipnosis clásica, aunque con una identidad propia.

La figura de Milton Erickson, su creador, es una inspiración tanto para los terapeutas que siguen sus pasos, como para las personas que descubren su enorme capacidad de superación.

Un vistazo rápido a la historia de la hipnosis

Se cree que hace 3.500 años los egipcios ya practicaban una terapia muy similar a la hipnosis con fines terapéuticos. Sin embargo, estos conocimientos se perdieron en el tiempo, hasta que en el siglo XVIII Franz Anton Mesmer los retomó denominándole “magnetismo animal”. Sus controvertidas ideas no cayeron en el vacío y a finales del siglo XIX, de la mano de Jean-Martin Charcot, la hipnosis cobró importancia en el mundo científico, sobre todo gracias a los extraordinarios resultados que este neurólogo francés consiguió con sus pacientes.

Más tarde, en 1923, la hipnosis estaba a punto de dar otra vuelta de tuerca: un médico estadounidense de nombre Milton H. Erickson asistía por primera vez a un seminario para aprender a aplicar este método. Erickson se entusiasmó tanto con las potencialidades de la hipnosis que comenzó a aplicarla en su consulta , pero su mente inquieta y creativa muy pronto comenzó a introducir algunas variaciones en el procedimiento. Así surgió lo que hoy conocemos como “hipnosis ericksoniana”.

¿Quién era Erickson?

Erickson creció en Wisconsin, en el seno de una familia de agricultores, y nunca pretendió ser médico. De pequeño, sufrió dislexia y también era daltónico. A los 17 años contrajo la polio y padeció una parálisis tan severa que los médicos creían que iba a morir. De hecho, mientras descansaba en su lecho, escuchó cómo un doctor le decía a sus padres que no creía que superase un día más.

Sin embargo, Erickson no pensaba rendirse, sobre todo sin haber visto una puesta de sol más. Su empeño fue tal que cayó en lo que él mismo calificaría años más tarde como un trance autohipnótico. Es ahí donde encontramos la primera semilla de la hipnosis ericksoniana, en la propia experiencia de Milton Erickson. Después de estar tres días en estado de inconsciencia, comenzó a recuperarse , pero el camino aún sería cuesta arriba, ya que estaba completamente paralizado y le resultaba muy difícil hablar. Fue en ese momento cuando comenzó a interesarse por la dinámica familiar y las reacciones de las personas.

Cuando logró un mejor control sobre su cuerpo, se dio cuenta de que jamás podría dedicarse a la agricultura así que decidió estudiar Medicina. Se convirtió en un estudiante tenaz y curioso, dos cualidades que le llevaron a interesarse por los secretos de la mente humana.

A los 50 años, aproximadamente, el fantasma de la polio regresó. Erickson sufrió dolor y debilidad muscular que le volvieron a provocar una parálisis y, aunque recuperó el movimiento a golpe de perseverancia, a partir de ese momento tuvo que usar una silla de ruedas. Entonces comenzó a utilizar la auto-hipnosis para aliviar su dolor crónico.

Un profundo cambio de perspectiva

Al analizar sus experiencias con la hipnosis, Erickson se dio cuenta de que no se trataba de un estado parecido al sueño, como creían todos en su época. Se percató de que no encajaba completamente con los fenómenos que suelen ocurrir mientras dormimos, ya que en un trance hipnótico seguimos estando protegidos por nuestro inconsciente.

Obviamente, como el inconsciente continúa protegiéndonos de las ideas que no queremos reconocer o de los hábitos que no deseamos cambiar, Erickson pensó que las sugestiones directas no siempre eran la mejor solución, en algunos casos era necesario romper las barreras del inconsciente para promover un cambio.

De hecho, Erickson tiene el mérito de haber sido el primer terapeuta en considerar la hipnosis como algo natural, una simple variación del estado de conciencia que incluso puede ocurrir en situaciones de nuestra vida cotidiana. Pensaba que la hipnosis se puede aprender, al igual que cualquier otro tipo de habilidad, por eso nunca hizo demasiado hincapié en la profundidad del trance hipnótico sino en generar una relación de confianza con el paciente y darle las herramientas necesarias para que pudiese llegar a sus propias conclusiones. Erickson intentaba que la persona no fuese pasiva durante la hipnosis sino que, de alguna forma, se involucrara en el proceso.

Otro cambio de perspectiva muy interesante radica en el hecho de que Erickson utilizaba en el presente para modificar el futuro y se centraba en comprender cómo podía mejorar los problemas actuales de la persona y darle herramientas para que pudiese evitarlos en un futuro. Muchas técnicas de Programación Neurolingüística (PNL), beben de Erickson y utilizan esta proyección al futuro como recurso terapéutico.

¿En qué consiste la hipnosis ericksoniana?

Erickson consideraba que el inconsciente responde muy bien a las metáforas, los símbolos y las contradicciones por lo que las sugestiones que realiza el psicoterapeuta tienen un carácter más bien vago. De esta forma, se deja un espacio para que la mente llene esos vacíos confiriéndole un sentido a lo que está sucediendo. De hecho, en la hipnosis ericksoniana es común que el psicólogo recurra a metáforas y cuentos como herramientas para propiciar el cambio.

En este tipo de técnica hipnótica no se utilizan sugestiones directas como “vas a dejar de fumar”. En su lugar, se usan propuestas más abiertas que demandan cierto grado de compromiso con el cambio, como por ejemplo: “puedes convertirte en un no fumador”.

Con las sugestiones indirectas, además de conferirle un papel más activo a la persona, se logran burlar las barreras del inconsciente con mayor facilidad, ya que este no las rechaza de antemano sino que intenta buscarles un lugar en el sistema de creencias ya existente. De esta forma, las ideas penetran y comienzan a generar el cambio deseado.

¿A qué situaciones se aplica la hipnosis ericksoniana?

Los psicólogos utilizan la hipnosis ericksoniana fundamentalmente para tratar las adicciones, ya sea al cigarrillo, el alcohol o las drogas. También es muy útil para enfrentar la ansiedad, las disfunciones sexuales, los diferentes tipos de fobias, el trastorno de estrés post-traumático y las neurosis.