Ortiz and Reed, Linared y Geoaceites evitan el cierre del colegio Saint Philips

Dos empresas de Linares y una granadina van a lograr que no se cierre el colegio británico Saint Philip´s de Linares. Un día antes del puente de Andalucía, la dirección informaba a las familias de la no continuidad de la actividad el curso que viene, dejando sin opciones a los 700 estudiantes de todos los ciclos educativos que allí se imparten, así como al alrededor de 50 trabajadores. “Un jarro de agua fría” para la comunidad educativa de este centro privado, que ve la luz semanas después. Dos empresarios y padres de alumnos han emprendido la compra del colegio que se hará efectiva el 22 de abril, en la Junta General de Accionistas. Se trata de la empresa de calzado y complementos masculinos, la internacional y ubicada en Linares, Ortiz and Reed, y la empresa del sector de las telecomunicaciones y tecnologías de la información, Linared, que, junto a otro empresario, Geoaceites, han tomado las riendas de una situación que han revertido a través de una inversión potente. “La sociedad había entrado en una situación financiera bastante comprometida, sin obviar que es un colegio con una inversión elevadísima en unas instalaciones que pueden ser la envidia de la provincia y con un profesorado británico y español de mucha calidad y bien remunerado lo que ha generado una situación complicada. A partir de ahí, dos grupos de padres respaldados por nuestras empresas hemos decido aunar esfuerzos, apoyados por la Cámara de Comercio de Linares”, José Manuel Ortiz, gerente de Ortiz and Reed.

Los nuevos propietarios han presentado un proyecto continuista, pero también con importantes novedades para impulsar el único centro educativo británico de la provincia, donde hay estudiantes de todo Jaén. “La noticia es que el colegio no se cierra, desde el pasado viernes llegamos a un acuerdo con el actual accionariado y esto va a representar una importante inyección de capital además de un sistema de gestión empresarial renovado”. Los nuevos socios ya idean un relanzamiento del proyecto educativo, incorporando, por ejemplo, una escuela infantil británica, nuevos ciclos formativos o MBA (Master en Gestión de Empresas).

“Todo ha surgido por el interés de sacar el colegio adelante, primero porque somos papás que vemos salir felices a nuestros hijos del centro y con un nivel educativo buenísimo, además de ser bilingües, tienen unas competencias envidiables a su corta edad, eso no lo queremos perder”. Añade Ortiz que “también somos linarenses y lo que necesita la ciudad es que las empresas que somos de aquí apostemos por Linares. Hubiera sido devastador la pérdida de puestos de trabajo”

El Colegio colegio Saint Philip´s celebra jornadas de puertas abiertas del 2 al 5 de abril.