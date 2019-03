O equipo albivermello "comprometido" para saír da situación

"Comprometido" e sendo "conscientes" da situación na que están inmersos. Así asegura o lateral dereito, Eduard Campabadal, que está o equipo amurallado esta semana. "Después del partido el equipo estaba cabizbajo, pero ya desde el martes he visto al equipo convencido de que tenemos que ir a por todas y trabajando por una victoria en Alcorcón", di.

O partido da xornada 32 da Liga 1,2,3 é para o catalán "importantísimo, porque sabemos lo que está en juego de aquí a final de temporada". Destaca o a posición "privilegiada" na que está o conxunto madrileño, e por iso fai especial fincapé en que a chave para facer cunha victoria reside en "demostrar que tenemos más juego que ellos".

O catalán amósase crítico co rumbo que está a levar o CD Lugo esta tempada. Non evade culpas e sabe que está nas súas máns revertir a situación. "La realidad es que no hemos hecho lo suficiente para evitar esta situación. No hemos estado en posiciones de descenso, pero tenemos que seguir concienciados en trabajar para ganar partidos y evitarlo".

O momento que atravesa o equipo albivermello esixe compromiso a partes iguais por todo o plantel. Carlos Pita e Fernando Seoane, dous dos pesos pesados do coxunto amurallado, non estarán no partido ante o Alcorcón. Pita por acumulación de cartóns e Seone porque segue inmerso no seu proceso de recuperación. "Ahora tenemos que tirar todos. Dar un paso hacia adelante y demostrarlo sobre el césped". Sobre a súa continuidade a vindeira tempada no equipo lucense, di está en "contacto", coa entidade , "pero sin nada decidido".