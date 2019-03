"La fragmentación de la izquierda no es una buena noticia"

El candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha advertido en una entrevista en La Ventana de Madrid que la fragmentación de la izquierda "no es el camino que Madrid necesita para conseguir un proyecto distinto después de 24 años de gobiernos del Partido Popular" y ha explicado que no va a excluir a nadie en una hipotética formación de gobierno liderada por el PSOE: "No va a excluir a Ciudadanos ni ha nadie. Si los electores nos indican quién tiene la mayoría para poder aglutinar la voluntad de transformación, veremos cómo podemos construir una alternativa para transformar Madrid".

"Llamarse Unidos Podemos está muy bien, pero debe haber voluntad de unidad"

Ángel Gabilondo se ha referido a la fragmentación de la izquierda en las próximas elecciones regionales en la Comunidad de Madrid como una mala noticia para ganar al proyecto del PP, que considera agotado: "No es una buena noticia desde ningún punto de vista. Si ahora mismo hacemos heridas insalvables, ¿quién va a ser capaz de liderar un proceso que aglutine esas voluntades ahora tan encontradas? Por eso pido no hacer esfuerzos para dividirnos, sino para unirnos. Ya que nos llamamos Izquierda Unida o Unidos Podemos, que está muy bien, debe haber voluntad de unidad". Preguntado sobre si el tándem Carmena-Errejón ha contribuido a la fragmentación de la izquierda, ha dicho que "estamos en un momento muy decisivo. Y si en este momento no estamos a la altura del desafío y nos ponemos a otro tipo de juegos, probablemente mereceremos ser tachados por los ciudadanos como personas con poca responsabilidad".

"Yo no excluyo a nadie. Ciudadanos me ha excluido a mí"

Preguntadosobre la decisión de Ciudadanos de no pactar con el PSOE tampoco en la Comunidad de Madrid, Gabilondo ha dicho que "a mí me han excluido, yo no he excluido a nadie". "Cuando uno se quiere acercar a un lugar, a veces se tiene que alejar de otro. Pero yo no voy a excluir a nadie, tampoco a Ciudadanos. Luego veremos lo que vota la ciudadanía". Y ha remarcado que "son los ciudadanos los que marcan el camino. Ellos indicarán quién tiene la mayoría y votos suficientes para ir acumulando esa transformación. Yo trabajaré sin excluir a todos".

Sobre las tabletas de los diputados: "respeto la decisión de la mesa,pero yo no la quise aceptar"

Sobre la decisión de la mesa de la Asamblea para que los diputados no devuelvan las tabletas que han utilizado durante la legislatura, Gabilondo ha apostado por "respetar la decisión de la mesa y tratar de explicar las razones que se han dado: que se trata de material obsoleto y amortizado, y que el borrado de los datos es más caro que comprar una nueva". Y ha señalado que él no hará nada con la tableta "porque no tengo, no la quise aceptar".