Matas: "En absoluto es cierto que ordenara pagos a García Oeo. No."

Jaume Matas niega la mayor. Afirma que nunca ordenó pagar de forma encubierta 120.000 euros a un exconcejal de Calviá que quería ir a los tribunales tras la rescisión de un contrato. El expresident del Govern afronta desde este lunes su penúltimo juicio. Se trata de una pieza separada del caso Turisme Jove en la que el exlíder del PP se enfrenta a cinco años de cárcel por presuntos delitos de malversación, prevaricación y falsedad.

El caso nace de la declaración en un juzgado de guardia del director general de Juventud, Juan Francisco Gálvez. Afirmó que Matas le ordenó pagar de forma ilegal y sin un expediente que lo avalase 120.000 euros al exconcejal del PP de Calviá, Jesús García Oeo. El también empresario había amenazado con ir a los tribunales porque el Govern había rescindido el contrato que le permitía gestionar los albergues juveniles públicos.

Unos hechos que el expresidente ha negado de forma tajante. Uno de sus argumentos: nunca despachó con Gálvez porque no mantenía reuniones con directores generales. "Yo no despachaba con los directores generales y con el director general de juventud nunca despaché" ha recalcado.

El exlíder popular ha insistido en que no conocía demasiado a García Oeo y que los únicos encuentros que pudo haber mantenido con él fueron los mismos que podía tener con cualquier otro militante. "Jamás en 20 o 30 años he tenido una conversación formal con el señor Oeo. Puedo haber coincidido en algún acto de partido aunque no lo recuerdo, pero conversación formal ninguna y mucho menos de este tema porque no sé ni de qué va".

Gálvez habla de sospechas

La declaración de Matas ha sido corta y ha dado paso a las comparecencias de los testigos. El primero ha sido Gálvez, que ante el tribunal ha admitido que Matas nunca le dio ninguna orden directa mientras fue director general del Govern.

Ha explicado que en un mitin del partido en Calviá vio como Matas y el concejal hablaban y días después llegó, a través de su superior en la Conselleria, la orden de beneficiar a García Oeo. Esos indicios le hicieron llegar a la conclusión de que el entonces president ordenó el pago ilegal.... aunque ha insistido, es sólo una opinión personal.

"En mi opinión considero que debió de ser así. Me baso en esa conversación que no pude oír pero presencié, que ambos eran militantes del PP, el señor García Oeo había sido concejal, por lo que vi de la conversación se notaba que no eran dos desconocidos sino que había cierta familiaridad y a mí eso me dio a entender que probablemente la decisión partió del señor Matas. Puedo dar fe de ello: en absoluto, es mi impresión".

Antoni Amengual, alto cargo del Govern que según Gálvez le dio la orden del pago ilegal también ha comparecido como testigo. Y ha negado el relato de Gálvez. "Nunca impartí órdenes al señor Gálvez sobre este tema. El señor Matas nunca hablaba conmigo" ha subrayado a preguntas de la defensa del expresident.

El juicio se retoma este jueves con las declaraciones como testigos de la exconsellera de Presidencia y Deportes, Rosa Puig, la secretaria general técnica de la Conselleria de Vicepresidencia, Jane King y el exconcejal García Oeo.