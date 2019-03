Motril adelanta la celebración de la Feria del Libro

Libros de aventuras, romance, intriga, terror, misterio, fantasía y conocimiento se encontrarán con los lectores en las calles y plazas de Motril durante la celebración de la XXXVIII edición de la Feria del Libro, que tendrá lugar del 29 de marzo al 7 de abril en la plaza de la Aurora.

La concejala de Educación, Mercedes Sánchez, junto a María Rodríguez, de la tienda especializada en productos y actividades infantiles AUPA, Rosa María Abad, de Al-Musikaria, y Paz Sambade, directora de la academia de baile Ojos Negros, ha presentado el completo programa de actividades que se ha preparado para esta nueva edición de la Feria del Libro con el fin de fomentar la lectura entre la toda la ciudadanía.

Sánchez ha explicado que el programa de actividades para esta nueva edición de la Feria del Libro ha sido elaborado por la concejalía de Educación junto con la Red de Bibliotecas Municipales y cuenta con la colaboración de instituciones como la Mancomunidad y la Autoridad Portuaria, empresas, asociaciones y librerías de Motril.

"La Feria del Libro es un punto de encuentro entre libreros, lectores y autores. Es una muestra del trabajo que desde la Red de Bibliotecas Municipales, el área de Educación y los centros educativos se realiza con el objetivo de promover la lectura, sobre todo, entre los más pequeños. Los libros no sólo aportan conocimientos y diversión sino que también forman en valores como la igualdad, el compañerismo, la no discriminación o la tolerancia, por ello es tan necesario que los niños y niñas encuentren en la lectura un amigo del que no separarse nunca", ha manifestado la edil de Educación.

La trigésimo octava edición de la Feria del Libro de Motril comenzará este viernes, 29 de marzo, con el pregón oficial a cargo del escrito Víctor A. Jiménez Jódar en la Casa de la Condesa de Torre Isabel. Será a las 18.00 horas. A continuación, esta fiesta de los libros se trasladará a la plaza de la Aurora con actividades como el cuentacuentos De qué color es un beso, o la firma del escritor Luis Enrique Bustamante Pérez en la caseta municipal.

Por su parte, María Rodríguez, de AUPA, ha indicado que tienen preparadas diez actividades para disfrutar en familia de cuentos y talleres creativos.

"Este viernes abrimos con un espectáculo de cuentacuentos que esperamos de comienzo a una semana llena de libros y cultura. Con nuestros cuentos queremos tratar valores y temas como el autismo, la integración, la diversidad, la superación, las emociones y el humor sumados a las moralejas de nuestros libros y complementados con talleres que van a permitir que los pequeños sepan que los libros te hace soñar y, además, te divierten", ha manifestado Rodríguez, quien ha agradecido a Punta y Tacón, Lunera, Trasrate y Boops por sumar valor con sus artes a las actividades que se van a realizar.

De otro lado, la directora de la academia de baile Ojos Negros, Paz Sambade, ha comentado que, desde su centro, quieren destacar la conexión entre las artes como la literatura y el flamenco, por lo que van a realizar una exhibición de baile y guitarra a cargo de Alba Cruz, "donde se van a tocar diferentes palos del cante y el baile con alumnado de todas las edades. Esta actividad se encuentra en el marco de las segundas Jornadas de Flamenco Ciudad de Motril que organizamos junto con la Escuela de Flamenco de Andalucía".

Rosa María Abad, profesora de piano de Al-Musikaria, ha dicho que tras la gran aceptación del recital poético realizado en ediciones anteriores, este vuelve a retomar esta actividad con la lectura de los poemas de la poeta motrileña Teresa Martín Estévez, "a lo que se suman varias piezas de músico terapia".

Por otro último, la concejal de Educación, Mercedes Sánchez, ha agradecido a las librerías Urbano, Evasión, Universal y Milenium su colaboración así como al Conservatorio Profesional de Música 'Antonio Lorenzo', al centro de Educación Infantil Lunera, a las academias de baile Ojos Negros y Punta y Tacón, al grupo de baile Heart Breakers Crews, a la empresa AUPA, a la Escuela de Flamenco de Andalucía, a Boops, Trasarte y Al-Musikaria su participación y apoyo constante en la realización de este importante evento cultural.