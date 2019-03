Palomero niega irregularidades en su designación al frente de la Orquesta Nacional

Félix Palomero, próximo director gerente de la Orquesta y Coro Nacionales y todavía gerente de la Fundación Baluarte y de la Orquesta Sinfónica de Navarra, ha salido al paso de las presuntas irregularidades denunciadas por el sindicato CSIF en su elección. Preguntado por esas críticas, se defendió señalando que el ministerio de Cultura ya se ha pronunciado al respecto y otros sindicatos se han manifestado en contra de la posición expresada por CSIF. "Yo me he presentado a un proceso de selección; entiendo que (la denuncia) no está fundamentada, si lo estuviera, la plantearían de otra manera". Las críticas por este nombramiento aluden a razones de parentesco familiar de Palomero, casado con un colaborador de la directora del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Inaem), Amaya de Miguel. Esta responsable cultural fue quien presentó este martes a Félix Palomero como nuevo director de la Orquesta Nacional.

Desde Pamplona, Palomero ha manifestado que en Navarra se ha encontrado muy a gusto en un periodo muy enriquecedor con la Fundación Baluarte: " Hemos desarrollado una etapa de consolidación de un tipo de proyecto que otras personas pueden tomar ahora con unas líneas bastante marcadas". Y añadió su convicción de que "muchísimos grandes profesionales van a estar ahora interesados" en tomarle el relevo. El contrato de Palomero con la Fundación Baluarte termina el próximo 31 de agosto.