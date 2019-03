Guipúzcoa revisa sus coches en Navarra

Espera de más de 3 horas en la ITV de Navarra y cita previa para dentro de dos meses. El problema no reside en nuestra comunidad si no que viene desde fuera, desde Guipúzcoa. “Creo que Guipúzcoa tiene que solucionar sus problemas y no sobrecargarnos a nosotros. Porque si no solucionan sus problemas y vienen aquí nos encontramos con su lío y el nuestro”, asegura una de las personas que estaba esperando a ser atendido.

Su opinión y la de varias personas que se encontraban en la ITV de Agustinos la corrobora David Carabantes, jefe de sección de Registro de Empresas y Seguridad Industrial del Gobierno de Navarra en Hoy por Hoy: “Tenemos una cuestión de afluencia masiva, del 20% de otras comunidades, en este caso Guipúzcoa. Eso no lo podemos asumir del día a la noche, tenemos que ir paulatinamente haciendo mejoras”.

La solución para quien espera es “la paciencia”. “Tenemos tiempo para todo, hay gente que se está tomando el café y hay quien va a venir hasta con la merienda”, nos cuentan en la cola de espera de la ITV al micrófono de la SER.

Por su parte, Carabantes asegura que: “desde que se implementaron las colas, han estado trabajando con los concesionarios”. Por ejemplo, afirman haber puesto horarios más amplios en las estaciones y haber pasado de 11 a 19 inspectores en algunos de los centros.